El CN se compromete a impulsar iniciativas en favor de los migrantes en EE UU

“Les decimos a nuestros hermanos hondureños en los Estados Unidos: vamos a trabajar de la mano en los consulados, con la diáspora”, reafirmó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

Durante la jornada de trabajo se abordaron temas prioritarios orientados a la protección de los migrantes , el fortalecimiento de la asistencia en la red consular, la ayuda a compatriotas en situación de calamidad y la búsqueda de soluciones integrales para las familias en el exterior.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional , Tomás Zambrano , sostuvo una reunión estratégica con el titular de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, con el objetivo de abordar las principales necesidades y problemáticas que enfrentan casi dos millones de hondureños que residen en Estados Unidos.

Por su parte, la representación de la comunidad migrante calificó la reunión como altamente productiva, destacando que es la segunda vez en el año que se reúnen con la máxima autoridad del Legislativo para dar seguimiento a la agenda migratoria.

La organización civil resaltó la apertura de la cámara legislativa para escuchar las demandas de los compatriotas y expresó su confianza en que los diálogos se traduzcan en acciones concretas dentro del plan de gobierno y del trabajo parlamentario.

“Hemos hablado de diferentes problemas que enfrentan los casi dos millones de hondureños en Estados Unidos”, dijo Zambrano.

Entre los avances legislativos destacados por las organizaciones de migrantes se encuentra la aprobación por unanimidad de la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, la cual exonera del pago de aranceles la introducción de bienes, herramientas de trabajo y menajes de casa a quienes retornen al país.

Con este acuerdo de trabajo conjunto, las autoridades del Poder Legislativo reafirmaron su compromiso de impulsar nuevas leyes y proyectos de beneficio directo tanto para la diáspora en suelo estadounidense como para sus familias en territorio hondureño.