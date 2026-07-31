Tras cuestionamientos, director del IHSS afirma que hospitales tienen más del 80% de abastecimiento

Tegucigalpa, Honduras.- El director del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Víctor Martínez, aseguró este viernes que los hospitales de la institución mantienen un abastecimiento de medicamentos que supera el 80%. Tras cuestionamientos de médicos que laboran en el Seguro Social sobre la escasez de insumos médicos y fármacos, Martínez salió al paso y aseguró que hay disponibilidad de insumos. Precisó que "en los hospitales tenemos un abastecimiento de más del 85%, mientras que en las unidades propias supera el 70%", cifras que, según el funcionario, reflejan una mejora en la disponibilidad de insumos en comparación con años anteriores.

Detalló que como parte de las acciones para garantizar el suministro, el IHSS ha invertido más de 2,600 millones de lempiras en la adquisición de medicamentos, además de recurrir a procesos de contratación directa amparados en el decreto de emergencia sanitaria vigente. Sin embargo, reconoció que aún existen medicamentos que no están disponibles en la red hospitalaria, situación que atribuyó a factores externos como la falta de oferta en el mercado internacional, así como a procesos de licitación que han sido declarados nulos o fracasados. "Hay medicamentos que no se encuentran porque simplemente no están disponibles en el mercado o porque los procesos de compra no lograron concretarse", explicó. Las declaraciones del titular del IHSS surgen en medio de cuestionamientos de los derechohabientes y personal médico sobre escasez de medicamentos y retrasos en la atención. Los ciudadanos cuestionan la transparencia y eficacia de las compras realizadas bajo el decreto de emergencia, mecanismo que permite agilizar las adquisiciones, pero que también ha sido objeto de observación por sectores que exigen mayor rendición de cuentas. De acuerdo al monitoreo ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública, desde la declaratoria de emergencia en marzo de 2026, el IHSS ha ejecutado más de mil millones de lempiras en compras directas de medicamentos e insumos médicos.