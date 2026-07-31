Defensa de Juan Orlando Hernández apela decisión de juez de la Corte Suprema

La Constitución de Honduras establece que corresponde a la Corte Suprema conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y a los diputados, cargo este último que ostentaba Hernández cuando tuvieron lugar los hechos investigados en el caso en su contra.

Tegucigalpa, Honduras.- La defensa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022) presentó este viernes un recurso contra la decisión de un magistrado del Supremo que se declaró sin competencia para continuar con la causa por presunto fraude y lavado de activos por la que es acusado desde el 2023.

El juez natural designado inicialmente al caso contra Hernández declinó el jueves participar en el proceso, al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario que justifique la competencia de la Corte Suprema.

Ante esto, la defensa del expresidente presentó el recurso de reposición, con lo que pretende que el caso permanezca en el Supremo y no sea remitido al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, indicó a periodistas el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

Silva explicó que ahora el juez natural deberá resolver si mantiene su decisión de declinatoria y, de confirmarla, deberá remitir el expediente al órgano jurisdiccional competente en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.

Hernández está citado para comparecer de manera voluntaria el próximo 3 de agosto a la audiencia de declaración de imputado por los delitos de fraude y lavado de activos en un proceso conocido como 'Pandora II', que también involucra al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien obtuvo un sobreseimiento definitivo.

Según las investigaciones de la Fiscalía, los acusados habrían conformado entre 2010 y 2013 una red de corrupción que facilitó el desembolso de más de 288 millones de lempiras (unos 10,8 millones de dólares) a favor de dos fundaciones.

El exgobernante regresó a Honduras el día 26, después de recibir el 1 de diciembre de 2025 un indulto total del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dejó sin efecto una condena de 45 años de prisión impuesta en ese país en 2024 por delitos relacionados con narcotráfico y armas, tras ser extraditado en 2022.

Su retorno al país centroamericano se concretó luego de que un juez hondureño suspendiera de manera provisional la orden de captura y la alerta roja internacional de Interpol que pesaban en su contra. EFE