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Tiktokers de Honduras vs Perú: Dónde ver, famoso cantante en show y; ¿estará Juan Orlando Hernández?

El compromiso está programado para este sábado 1 de agosto en Tegucigalpa, Honduras

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 14:49
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Te mostramos todos los detalles del partido de tiktokers que se jugará en Tegucigalpa. Invitado sorprende a todos.

Fotos: Cortesía.
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Este fin de semana se disputará el esperado partido entre la Selección de Tiktokers de Honduras y su similar de Perú.
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El compromiso está programado para este sábado 1 de agosto en Tegucigalpa, Honduras.
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El pitazo inicial de este compromiso entre creadores de contenido será a las 5:45 de la tarde.
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El escenario del encuentro será el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Las puertas del recinto se abrirán desde la 1:00 de la tarde para facilitar el ingreso de los aficionados y evitar aglomeraciones.
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Los boletos tienen un costo de 59 lempiras en Sol, 79 lempiras en Sombra y 99 lempiras en Silla. A un día del evento, todas las entradas del sector de Silla ya se encuentran completamente agotadas.
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Las reconocidas creadoras de contenido Salma Flores y Elsa Oseguera serán las encargadas de conducir el espectáculo.
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Los niños menores de siete años podrán ingresar gratuitamente a cualquiera de las localidades.
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El cantante panameño Makano será el artista invitado para amenizar el show de medio tiempo.
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En el partido de ida, disputado en territorio peruano, la Selección de Tiktokers de Honduras cayó por marcador de 3-2.
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El reconocido creador de contenido Shin Fujiyama será el director técnico del equipo hondureño.
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La convocatoria contará con la participación de algunos de los influencers más populares del país, entre ellos Supremo, La More y otras destacadas figuras del mundo digital.
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En la previa del compromiso, Supremo sorprendió al extender una invitación pública al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aunque hasta el momento no se ha confirmado si asistirá al evento.
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El partido también ha generado polémica, ya que obligó al Olimpia a cambiar la fecha de su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional debido a que el estadio Nacional ya estaba reservado para este espectáculo de creadores de contenido.
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Honduras vs Perú se pondrá ver en vivo a través del canal de Youtube de Supremo.

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