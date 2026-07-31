Tiktokers de Honduras vs Perú: Dónde ver, famoso cantante en show y; ¿estará Juan Orlando Hernández?

Te mostramos todos los detalles del partido de tiktokers que se jugará en Tegucigalpa. Invitado sorprende a todos.
Este fin de semana se disputará el esperado partido entre la Selección de Tiktokers de Honduras y su similar de Perú.
El compromiso está programado para este sábado 1 de agosto en Tegucigalpa, Honduras.
El pitazo inicial de este compromiso entre creadores de contenido será a las 5:45 de la tarde.
El escenario del encuentro será el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Las puertas del recinto se abrirán desde la 1:00 de la tarde para facilitar el ingreso de los aficionados y evitar aglomeraciones.
Los boletos tienen un costo de 59 lempiras en Sol, 79 lempiras en Sombra y 99 lempiras en Silla. A un día del evento, todas las entradas del sector de Silla ya se encuentran completamente agotadas.
Las reconocidas creadoras de contenido Salma Flores y Elsa Oseguera serán las encargadas de conducir el espectáculo.
Los niños menores de siete años podrán ingresar gratuitamente a cualquiera de las localidades.
El cantante panameño Makano será el artista invitado para amenizar el show de medio tiempo.
En el partido de ida, disputado en territorio peruano, la Selección de Tiktokers de Honduras cayó por marcador de 3-2.
El reconocido creador de contenido Shin Fujiyama será el director técnico del equipo hondureño.
La convocatoria contará con la participación de algunos de los influencers más populares del país, entre ellos Supremo, La More y otras destacadas figuras del mundo digital.
En la previa del compromiso, Supremo sorprendió al extender una invitación pública al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aunque hasta el momento no se ha confirmado si asistirá al evento.
El partido también ha generado polémica, ya que obligó al Olimpia a cambiar la fecha de su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional debido a que el estadio Nacional ya estaba reservado para este espectáculo de creadores de contenido.
Honduras vs Perú se pondrá ver en vivo a través del canal de Youtube de Supremo.