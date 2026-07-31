Bombazo en el mercado de fichajes: Vozinha rechaza contrato millonario y este sería su nuevo equipo

Se revela el nuevo destino de Vozinha luego de ser anunciado por Colo Colo. DT lo convenció y cambia de opinión sobre su futuro.
El futuro del experimentado portero Vozinha dio un inesperado giro cuando, pese a haber sido anunciado como nuevo jugador de Colo-Colo, su incorporación al club chileno quedó envuelta en incertidumbre.
El guardameta de 40 años fue una de las grandes figuras de Cabo Verde durante la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que llamó la atención por sus destacadas actuaciones.
Colo-Colo hizo oficial su fichaje el pasado viernes y publicó un mensaje de bienvenida en sus redes sociales, esperando presentarlo en el Estadio Monumental.
Todo parecía encaminado para que el arquero iniciara una nueva etapa en el fútbol chileno, pero su viaje nunca se concretó.
Vozinha aplazó en tres ocasiones consecutivas su llegada a Santiago, una situación que comenzó a generar dudas sobre su incorporación.
Primero debía aterrizar el martes, luego el miércoles y finalmente el jueves, aunque en ninguna de esas fechas llegó a Chile.
La ausencia del guardameta provocó incertidumbre entre los aficionados de Colo-Colo y sorprendió a la dirigencia del club.
De acuerdo con reportes de la prensa chilena, el experimentado arquero tenía acordado un salario cercano a los 30 mil dólares mensuales, además de bonos por objetivos.
Ese contrato también le permitía disputar el campeonato chileno y torneos internacionales con uno de los clubes más importantes del continente.
Mientras aumentan las dudas sobre su futuro, han comenzado a surgir versiones que lo vinculaban con otro destino fuera de Sudamérica.
El periodista Raphael Bózeo informó que un inesperado club mostró un fuerte interés y aceleró las negociaciones para quedarse con el internacional caboverdiano.
La posibilidad de reencontrarse con el técnico Bubista, quien dirigió a Cabo Verde en el Mundial de 2026, tomó fuerza durante las conversaciones.
Esa situación terminó cambiando el panorama cuando el guardameta decidió escuchar la nueva propuesta antes de viajar a Chile.
Ahora, el veterano portero ha optado por cambiar de planes y su llegada a Colo-Colo estaría en suspenso.
Según las últimas informaciones, Vozinha podría continuar su carrera en el Berkane de Marruecos, club con el que solo restan detalles para oficializar su fichaje.