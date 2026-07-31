Fichajes: Real Madrid pagó €60 millones y ahora se va, Vozinha a otro club y Barça amarra joyita

Santi Denia (derecha) fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección de República Checa y tendrá como asistente a Pablo Amo (izquierda). Ambos firmaron un contrato por dos años, con vigencia hasta 2028. Los dos técnicos españoles estuvieron entre los nombres que sonaron como posibles candidatos para dirigir a la Selección Mayor de Honduras durante el proceso de elección del nuevo seleccionador, antes de que la FFH se decidiera por José Francisco Molina.