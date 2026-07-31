Fichajes: Real Madrid pagó €60 millones y ahora se va, Vozinha a otro club y Barça amarra joyita

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol internacional. Real Madrid pagó €60 millones y ahora se va, Vozinha a otro club y FC Barcelona amarra joyita.
Fabrizio Romano informó que el ucraniano Mykhailo Mudryk está autorizado para volver a jugar tras las acusaciones de dopaje. Mudryk se unirá al Chelsea en Hong Kong para la gira de pretemporada.
Vozinha ya tenía todo acordado para convertirse en refuerzo del Colo Colo de Chile. Todavía no aterrizó en Santiago y en las últimas horas surgió un fuerte interés del Renaissance Sportive Berkane de Marruecos.
Como de Italia sigue insistiendo en intentar cerrar el traspaso de Trevoh Chalobah con el Chelsea mientras continúan las negociaciones. Operación por 30 millones de euros.
Franco Mastantuono no viajará a Austria con Real Madrid para el duelo contra la Fiorentina mientras se perfila su cesión, el conjunto blanco ya tomó la decisión de cederlo.
Rafael Leao ha estado muy vinculado en los últimos días con el Fenerbahce. Ahora, el Manchester United se mete en la opereación pidiendo informacion por el extremo portugués. Los ‘red devils’ evalúan las condiciones de un posible traspaso, por el que el AC Milan pide alrededor de 50-60 millones de euros.
El internacional brasileño Bruno Guimarães tenía planeado incorporarse a la pretemporada del Newcastle, pero sus planen han dado un giro. Guimarães le habría pedido al Newcastle que retrasara su incorporación al equipo mientras intenta cerrar un acuerdo con el Arsenal.
El defensa internacional austriaco David Alaba continúa escuchando ofertas como agente libre tras finalizar su contrato con Real Madrid.
Diario Sport informó que Al-Hilal está considerando multar a João Cancelo después de que no se presentó a su campamento de pretemporada en Austria. El lateral portugués permanece en Portugal mientras Jorge Mendes negocia su regreso al Barcelona. El Barça aún espera que el acuerdo se complete por menos de 10 millones de euros.
FC Barcelona sigue de cerca al delantero del Benfica, Pavlidis, como alternativa a Julián Álvarez. Sin embargo, un movimiento dependerá de una posible salida de Ferran Torres.
Santi Denia (derecha) fue anunciado como nuevo entrenador de la Selección de República Checa y tendrá como asistente a Pablo Amo (izquierda). Ambos firmaron un contrato por dos años, con vigencia hasta 2028. Los dos técnicos españoles estuvieron entre los nombres que sonaron como posibles candidatos para dirigir a la Selección Mayor de Honduras durante el proceso de elección del nuevo seleccionador, antes de que la FFH se decidiera por José Francisco Molina.
Jesse Bisiwu, extremo joven de Bélgica, ya ha firmado por el FC Barcelona. El prometedor extremo izquierdo de 18 años llega proveniente del Club Brujas por 8,5 millones de euros.
Diario Marca informó que Real Madrid acaba de informarle a Vinicius que la última oferta de renovación de contrato del club es la oferta final. O la acepta, o el club considerará venderlo. En tanto, el brasileño no bajará sus pretensiones y todo se basa en derechos de imagen.
El ariete español Carlos Espí ya entrenó con Real Madrid tras jugar en el Levante. El ariete tiene 21 años y llega como recambio en la delantera.
TV Azteca informó que James Rodríguez estaría muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de las Águilas del América para el Apertura 2026.