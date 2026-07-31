Luis Miguel reaparece en campaña tras rumores sobre su salud

Tegucigalpa, Honduras.- Las incógnitas quedaron despejadas. El cantante Luis Miguel reapareció públicamente luego de varias semanas en las que circularon versiones en distintos medios sobre una supuesta operación de corazón, una intervención que el artista nunca confirmó. Espacios de entretenimiento como El Gordo y La Flaca de Univisión publicaron a mediados de junio que, presuntamente, el intérprete de “La incondicional” se habría sometido a una intervención médica en Estados Unidos y que su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, lo habría acompañado durante ese proceso. El mismo presentador del programa, Raúl de Molina indicó que el cantante habría sido sometido a dos cirugías.

Tras esos rumores, replicados por varios programas de farándula, el cantante fue captado en México, donde surgieron versiones de que se encontraba en recuperación y que también habría participado en la grabación de una campaña publicitaria. Luego de casi dos meses de especulaciones, el intérprete de “Ahora te puedes marchar” reapareció como protagonista de una campaña por los 100 años de Coca-Cola en México, una marca con la que colaboró hace 35 años.



La campaña, bajo el concepto “Nuestra fórmula es siempre juntos”, busca celebrar los momentos, reuniones y recuerdos que han formado parte de la vida de millones de mexicanos durante un siglo. La publicación del artista en su cuenta de Instagram incluye una imagen en la que aparece tomando un refresco en botella de vidrio y un comunicado de la compañía en el que se detallan los elementos de la campaña protagonizada por Luis Miguel.

“Con Coca-Cola llevo 35 años de historia. Celebrar los 100 años de Coca-Cola en el país tiene un significado muy profundo para mí, una relación llena de música, recuerdos y momentos mágicos. Una historia con México que no se explica con palabras... se siente en el corazón”, expresó Luis Miguel en el comunicado. Esta colaboración ocurre 35 años después de que, en 1991, el cantante protagonizara una de las campañas más recordadas de la marca con el concepto “Vive la sensación”, que marcó a una generación. El comunicado de Coca-Cola señala que este reencuentro busca rendir homenaje a la conexión con México, las tradiciones y los encuentros familiares que han acompañado a distintas generaciones.