¿Luis Miguel hospitalizado? El rumor que sacudió al mundo del espectáculo

La periodista Gelena Solano también ofreció más precisiones sobre el entorno del cantante dentro del centro médico. "Me cuentan que (Paloma Cuevas) no se le ha despegado ni un solo momento, que ha estado con él toda la semana, al igual que un asistente", comentó Gelena. "En este hospital en el que se está quedando Luis Miguel, los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación y todo apunta a que podría salir la semana que viene".