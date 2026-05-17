¿Luis Miguel hospitalizado? El rumor que sacudió al mundo del espectáculo

El nombre de Luis Miguel Gallego Basteri no necesita demasiado ruido para mover al mundo. Con 56 años y décadas de hermetismo a cuestas, cualquier información sobre su vida privada desata una reacción en cadena que ningún equipo de prensa podría frenar. Eso fue exactamente lo que ocurrió el viernes 15 de mayo de 2026, cuando en cuestión de horas se disparó en redes sociales y programas de espectáculos la versión de que "El Sol de México" había sido internado de urgencia en un hospital de Nueva York por una presunta afección cardíaca. Lo que siguió fue un torbellino de versiones contradictorias que, lejos de aclarar el panorama, lo enturbiaron aún más.
La creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida como "Chamonic", reportó que el cantante, "tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron tenía un problema cardiaco".
Esa publicación en redes sociales fue el detonante. A partir de ahí, medios de varios países retomaron la información y la ampliaron con distintos grados de certeza.
La periodista Gelena Solano, colaboradora del programa "El Gordo y la Flaca" de Univisión, informó que Luis Miguel habría sido hospitalizado desde el pasado lunes 11 de mayo debido a supuestas complicaciones cardíacas, y que su pareja, Paloma Cuevas, lo acompaña desde su ingreso al centro médico.
En el mismo programa se sumaron detalles sobre las condiciones del supuesto internamiento. "El trato es VIP y en estricta confidencialidad. Todo ha sido por supuestos y alegados problemas cardiacos", informaron en la emisión de Univisión.
La periodista Gelena Solano también ofreció más precisiones sobre el entorno del cantante dentro del centro médico. "Me cuentan que (Paloma Cuevas) no se le ha despegado ni un solo momento, que ha estado con él toda la semana, al igual que un asistente", comentó Gelena. "En este hospital en el que se está quedando Luis Miguel, los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación y todo apunta a que podría salir la semana que viene".
Mientras los reportes se multiplicaban, el equipo del artista guardó un mutismo absoluto. Hasta hoy, no existe un comunicado oficial que confirmara que Luis Miguel había sido hospitalizado ni detalles claros sobre su estado de salud. Ese silencio, tan característico en el universo del intérprete de "La incondicional", alimentó más la especulación que cualquier declaración habría podido hacerlo.
Fue entonces cuando llegó el primer desmentido formal. La revista Quién logró hablar en exclusiva con una fuente cercana a Luis Miguel, quien respondió de manera categórica: "Él está bien de salud. Lo que salió en la prensa son fake news".
La respuesta no se quedó en un solo medio. La revista ¡Hola! también pudo hablar con el entorno del cantante, que confirmó que Luis Miguel no se encontraba hospitalizado y que se trataba de una información completamente falsa. "No existe ninguna información oficial que respalde ese rumor", aseguraron al semanario español.
Por su parte, fuentes cercanas a Luis Miguel también desmintieron los hechos ante Infobae México, asegurando que el artista goza de perfecta salud, y que todo lo difundido forma parte del terreno de las noticias falsas.
Este episodio no es el primero en la historia clínica pública —y mediática— de Luis Miguel. En 2015 se reportó otro episodio crítico para su carrera.
Tras suspender varios conciertos programados en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, comenzaron las especulaciones sobre supuestos excesos o problemas personales. Su médico confirmó entonces que el artista sufría rinofaringitis aguda, una inflamación intensa de las vías respiratorias superiores, que impedía el uso profesional de su voz.