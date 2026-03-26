Cristian Castro iría hasta Madrid para convencer a Luis Miguel de cantar juntos

Durante una entrevista grabada para Televisa junto a Edén Muñoz —quien días antes había irrumpido como invitado sorpresa en el concierto de Castro en el Domo Care de Monterrey—, el intérprete lanzó un reto en vivo al sinaloense con estas palabras. "Te voy a hacer el reto para que escribas una canción a dueto para Luis Miguel y pa' mí, a ver si te la avientas, vamos a hacerle el reto a Luis Miguel a ver si quiere", dijo.