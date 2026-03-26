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Cristian Castro iría hasta Madrid para convencer a Luis Miguel de cantar juntos

El intérprete de "Por amarte así" aseguró que tiene el teléfono de Luis Miguel y planea buscarlo en Madrid para proponerle un dueto que Edén Muñoz compondría

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 14:12
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Cristian Castro tiene una misión y no parece dispuesto a abandonarla. El cantante, hijo de la actriz Verónica Castro, anunció ante las cámaras del programa "Ventaneando" que viajará a España a buscar personalmente a Luis Miguel para proponerle grabar una canción juntos.

 Fotos: Cortesía redes sociales | Instagram @luismiguel
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"Me voy a ir a Madrid a buscarlo, hasta encontrarlo: Luis Miguel, a donde estés" , declaró.

 Foto: Cortesía redes sociales
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Lo que hace esta historia peculiar es que Castro no llega con las manos vacías, pues en una entrevista previa reveló que posee el número personal del llamado "Sol de México".

 Foto: Cortesía redes sociales
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Sin embargo, tener el contacto directo de uno de los artistas más herméticos de la música latina no garantiza una llamada respondida, y Castro lo sabe. Por eso, diseñó una estrategia con un tercer actor fundamental en el tablero.

 Foto: Cortesía redes sociales
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Durante una entrevista grabada para Televisa junto a Edén Muñoz —quien días antes había irrumpido como invitado sorpresa en el concierto de Castro en el Domo Care de Monterrey—, el intérprete lanzó un reto en vivo al sinaloense con estas palabras. "Te voy a hacer el reto para que escribas una canción a dueto para Luis Miguel y pa' mí, a ver si te la avientas, vamos a hacerle el reto a Luis Miguel a ver si quiere", dijo.

 Foto: Cortesía redes sociales
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La reacción de Muñoz, según consignaron los medios presentes, fue de sorpresa genuina, aunque terminó aceptando el desafío y asegurando que tendría lista una propuesta en pocos días.

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La elección de Edén Muñoz como posible compositor no es casual. El músico sinaloense, reconocido por haber trabajado con figuras como Alejandro Fernández y Yuridia, ha demostrado una capacidad única para tender puentes entre el pop romántico y el regional mexicano. La colaboración previa entre Castro y Muñoz ya había producido el tema "Osadía", una canción que fusiona elementos del pop con influencias del regional mexicano, lo que sirvió como laboratorio creativo antes de plantear algo de mayor envergadura.

 Foto: Instagram | @luismiguel
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Detrás del tono desenfadado que Castro maneja con maestría ante los medios, hay una historia de décadas que explica por qué este dueto sigue siendo una cuenta pendiente.

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El distanciamiento entre ambos tiene raíces documentadas en los años noventa, cuando el ascenso de Castro en la música latinoamericana llevó a la prensa a situarlos como rivales.

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El propio cantante admitió en el programa #AngelResponde, conducido por Ángel de Brito, que la tensión podría guardar relación con un romance que ambos sostuvieron en distintos momentos con la actriz y presentadora cubana Daisy Fuentes: "Él tiene un rollo conmigo, no sé si es por lo de esta chica que salió él y salí yo", dijo.

 Foto: Instagram | @luismiguel
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Los episodios recientes no abonaron precisamente hacia una reconciliación. Durante uno de los últimos conciertos de Luis Miguel en Buenos Aires, Castro asistió como espectador y buscó la mirada de su colega desde la primera fila, sin ser correspondido.

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A pesar de eso, su postura pública nunca ha virado hacia el agravio. Castro fue explícito al respecto: "Él sabe que yo me muero por él, así que nada más estoy esperando que él se dé un tiempito para cantar conmigo, mucha gente como que nos compara, yo lo que quiero es que cantemos juntos, para que se blanquee la cosa".

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