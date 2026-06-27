¿Luis Miguel está enfermo? Raúl de Molina revela que se sometió a dos cirugías de corazón

Semanas de silencio y especulaciones, eso fue lo que rodeó al nombre de Luis Miguel desde que, a mediados de mayo de 2026, los primeros reportes sobre su hospitalización comenzaron a filtrarse en medios de comunicación de varios países. De acuerdo con información difundida a través del programa "El gordo y la flaca", el cantante habría ingresado a la clínica neoyorquina desde el lunes 11 de mayo, manteniéndose bajo riguroso monitoreo durante toda esa semana.
Lo que entonces parecía una sola intervención fue tomando otra dimensión con el paso de las semanas.
En una emisión reciente del programa, Raúl de Molina y Lili Estefan conectaron en vivo con la periodista Gelena Solano, quien reveló que, a diferencia de lo reportado inicialmente, al cantante no le habrían practicado una, sino dos intervenciones quirúrgicas.
"Supuesta y alegadamente, porque no me atrevo a confirmar eso, a él lo operaron dos veces", dijo.
De Molina fue enfático al defender la exclusiva y subrayar su peso informativo. El conductor consideró que la proliferación de contenido sin rigor en plataformas digitales había desviado la atención del verdadero alcance del caso. "Para mí, la gente está perdiendo lo que es la historia más grande del año", sentenció. "Nosotros dimos la exclusiva aquí y todavía siguen saliendo cosas en el día de hoy, en Instagram, en los periódicos, en todos lados".
Solano, por su parte, aportó un detalle que llamó la atención del público. La periodista afirmó contar con información sobre la identidad del médico que habría operado al cantante, aunque aclaró que no revelaría ese nombre para proteger a sus fuentes: "Ya tenemos hasta el doctor que lo operó, que obviamente no vamos a mencionar el nombre... me alegro muchísimo de que Luis Miguel ya está fuera, supuestamente, de peligro".
Mientras el programa de Univision sostenía su versión, el entorno del artista mantuvo una postura distante.
Fuentes cercanas al cantante consultadas por la revista Quién sostuvieron que Luis Miguel se encontraba bien de salud y que no habría sido hospitalizado, calificando los reportes como información falsa.
En la misma línea, representantes consultados por la revista Hola también negaron la hospitalización. Su hija Michelle Salas, quien según medios mostró profunda preocupación por el estado de salud de su padre, optó por el silencio público como única respuesta.
Fue la prensa española la que terminó aportando los detalles más concretos sobre lo ocurrido dentro del hospital. Según la revista Semana, el alta de Luis Miguel fue relativamente pronta gracias a su evolución favorable bajo la supervisión del cardiólogo español Valentín Fuster. El diario El Economista, a través de su portal Informalia, también confirmó que el intérprete ya había abandonado el centro médico ubicado en Manhattan.
Según trascendió, durante su internamiento Luis Miguel habría solicitado alojarze en la habitación más lujosa del centro hospitalario, petición que no pudo ser atendida porque "estaba ocupada por la hija de un multimillonario norteamericano". El hospital habría acondicionado entonces otra habitación con las características solicitadas por su equipo.
En las primeras semanas del episodio, cuando aún no se conocía el alcance real de lo que ocurría, el propio De Molina había adelantado su escepticismo sobre la gravedad del asunto con una reflexión directa: "En Estados Unidos no te retienen en el hospital por cualquier cosa. Tiene que ser algo serio para estar ya dos semanas en el hospital".