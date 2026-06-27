¿Luis Miguel está enfermo? Raúl de Molina revela que se sometió a dos cirugías de corazón

De Molina fue enfático al defender la exclusiva y subrayar su peso informativo. El conductor consideró que la proliferación de contenido sin rigor en plataformas digitales había desviado la atención del verdadero alcance del caso. "Para mí, la gente está perdiendo lo que es la historia más grande del año", sentenció. "Nosotros dimos la exclusiva aquí y todavía siguen saliendo cosas en el día de hoy, en Instagram, en los periódicos, en todos lados".