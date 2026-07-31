¿En qué consiste la propuesta de reforma electoral que busca combatir la desinformación?

Tegucigalpa, Honduras.- Una propuesta de reforma a la Ley Electoral plantea incorporar, por primera vez en Honduras, reglas específicas para combatir la desinformación durante los procesos electorales.

La iniciativa fue conocida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 23 de julio de 2026 y fue elaborada por exfuncionarios del extinto Tribunal Nacional de Elecciones, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del propio organismo electoral.

En términos sencillos, el proyecto busca darle al CNE nuevas herramientas para actuar cuando un partido político, un precandidato o un candidato difunda información considerada falsa o manipulada durante una campaña electoral.

Si la propuesta se aprueba, la desinformación pasaría a formar parte del catálogo de infracciones electorales.

Eso significa que el organismo electoral podría monitorear las cuentas oficiales de partidos y candidatos, emitir alertas, exigir rectificaciones y aplicar multas que van desde cinco hasta 20 salarios mínimos.

La iniciativa también permitiría al CNE establecer acuerdos de cooperación con empresas propietarias de redes sociales para atender publicaciones con desinformación, encuestas falsas o contenidos de odio difundidos durante el período electoral.

Entre los contenidos que menciona el proyecto aparecen las noticias falsas, las encuestas fabricadas, los mensajes de odio, los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial y los llamados deepfakes, es decir, imágenes, videos o audios alterados digitalmente para hacer creer que una persona dijo o hizo algo que nunca ocurrió.