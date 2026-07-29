Es falsa la cita de Juan Orlando Hernández sobre que no enfrentará la justicia hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que atribuyen al expresidente Juan Orlando Hernández una declaración en la que supuestamente asegura que no enfrentará la justicia hondureña porque no ha cometido ningún delito. La afirmación es falsa. No se encontró evidencia de que Hernández haya pronunciado esa frase. Por el contrario, durante su regreso a Honduras, el 26 de julio de 2026, manifestó públicamente que comparecerá ante la justicia del país. Además, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) citó al exmandatario para una audiencia de declaración de imputado, programada para el 3 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana. La comparecencia está relacionada con los presuntos delitos de fraude y lavado de activos vinculados al caso Pandora II. "No me enfrentaré a ninguna justicia aquí en Honduras, ya que no he cometido ningún delito, todo se trata de persecución política, y yo lo sostengo y lo repito, fui y soy el mejor presidente que ha tenido Honduras", es, literalmente, la presunta postura de Hernández que ha sido compartida cientos de veces en una entrada de Facebook desde el 28 de julio.

Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, regresó al país el 26 de julio de 2026 en un vuelo privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua. El exmandatario retornó a Honduras después de recibir un indulto total del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en diciembre de 2025. La medida dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que cumplía por delitos relacionados con el narcotráfico. A su llegada a Comayagua, Hernández fue recibido por cientos de simpatizantes y activistas del Partido Nacional. Posteriormente, se trasladó a Tegucigalpa, donde pronunció un discurso ante sus seguidores en el Aeropuerto Internacional Toncontín.

Sin evidencia

Búsquedas realizadas en Google y en distintos medios de comunicación, mediante varias combinaciones de palabras clave, no encontraron evidencia de la cita atribuida a Juan Orlando Hernández, en la que supuestamente asegura que no enfrentará la justicia hondureña porque no ha cometido ningún delito. Por el contrario, las pesquisas permitieron localizar varios videos ( 1 , 2 , 3 ) en los que el expresidente reconoce públicamente que comparecerá ante la justicia hondureña, después de regresar al país el 26 de julio de 2026.

Además, una revisión de las cuentas oficiales de Hernández en X , Facebook , Instagram y TikTok no encontró publicaciones ni declaraciones en las que negara que comparecerá ante la justicia o en las que haya pronunciado la frase viral.

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