En esta entrevista Marvin Ponce no dice que las pandillas dejaron de asesinar por el regreso de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video del asesor presidencial Marvin Ponce durante el foro “Hablemos con Hecho”, moderado por el periodista Darío Banegas.
Varias publicaciones utilizan esa grabación para atribuirle la frase: “Desde que vino JOH, las maras han dejado de matar en Honduras”. Los mensajes relacionan la supuesta declaración con el regreso al país de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ocurrido el 26 de julio de 2026.
La afirmación es falsa: el fragmento fue sacado de contexto. Durante su participación en el programa, Marvin Ponce no dijo que las pandillas dejaron de cometer homicidios después del regreso de Hernández.
Además, la secuencia fue grabada 13 días antes del retorno del exmandatario a Honduras. Por esa razón, las declaraciones de Ponce no podían referirse a un acontecimiento que todavía no había ocurrido.
"Con el regreso de JOH, las pandillas han dejado de matar", dice textualmente una publicación difundida en Facebook, compartida decenas de veces desde el 27 de julio de 2026.
Video fuera de contexto
En una publicación de Facebook se escucha a Marvin Ponce, asesor presidencial, afirmar que “las pandillas han dejado de matar en Honduras”. Sin embargo, el fragmento está editado y no muestra que Ponce atribuya esa declaración al regreso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.
Una búsqueda en la cuenta oficial de X de TV Azteca Honduras, la casa de noticias que transmite “Hablemos con Hechos”, permitió localizar el video completo del foro televisivo en el que participó Ponce. La grabación fue publicada el 13 de julio de 2026, 13 días antes del regreso de Hernández a Honduras, ocurrido el 26 de julio de ese año.
En la secuencia completa, Ponce no afirma que el retorno del exmandatario provocó que “las pandillas han dejado de matar”. El fragmento fue difundido fuera de contexto para relacionar la declaración con un acontecimiento posterior.
A partir del minuto 1:08:40 del video original aparece la intervención completa en la que Ponce menciona que las “pandillas han dejado de matar”. En ningún momento, sin embargo, atribuye esa afirmación al regreso de Hernández.
Cuando Ponce hizo esas declaraciones, el expresidente todavía no había retornado al país.
July 13, 2026
Una búsqueda inversa en Google, realizada con un fotograma clave del video en el que aparece Ponce durante el foro de TV Azteca Honduras, permitió localizar otras publicaciones (1, 2) que difundieron la misma secuencia en julio de 2026.
En ninguna de esas publicaciones se escucha al asesor presidencial afirmar que “gracias a JOH las pandillas han dejado de matar”.
En conclusión, es falso que Marvin Ponce haya dicho que las pandillas dejaron de matar en Honduras debido al regreso de Juan Orlando Hernández.