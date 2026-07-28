En esta entrevista Marvin Ponce no dice que las pandillas dejaron de asesinar por el regreso de JOH

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video del asesor presidencial Marvin Ponce durante el foro “Hablemos con Hecho”, moderado por el periodista Darío Banegas.

Varias publicaciones utilizan esa grabación para atribuirle la frase: “Desde que vino JOH, las maras han dejado de matar en Honduras”. Los mensajes relacionan la supuesta declaración con el regreso al país de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ocurrido el 26 de julio de 2026.

La afirmación es falsa: el fragmento fue sacado de contexto. Durante su participación en el programa, Marvin Ponce no dijo que las pandillas dejaron de cometer homicidios después del regreso de Hernández.

Además, la secuencia fue grabada 13 días antes del retorno del exmandatario a Honduras. Por esa razón, las declaraciones de Ponce no podían referirse a un acontecimiento que todavía no había ocurrido.

"Con el regreso de JOH, las pandillas han dejado de matar", dice textualmente una publicación difundida en Facebook, compartida decenas de veces desde el 27 de julio de 2026.