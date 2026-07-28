Es falso que JOH anunciara buscar una tercera candidatura presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que atribuyen al expresidente Juan Orlando Hernández una supuesta declaración en la que afirma que buscará la Presidencia de Honduras por tercera ocasión tras su regreso al país, el 26 de julio de 2026. Sin embargo, la afirmación es falsa. No existe evidencia de que Hernández haya realizado esa declaración. Una revisión de sus publicaciones en redes sociales, así como de los discursos que ofreció tras su llegada a Honduras, no encontró ningún registro en el que anunciara una nueva candidatura presidencial ni expresara su intención de participar nuevamente en las elecciones. "Volví para quedarme. Les recuerdo que fui presidente dos periodos consecutivos. Nadie impedirá que lo vuelva a intentar y lo logre nuevamente. Regresaré de nuevo a Casa Presidencial", es, textualmente, la cita atribuida al exmandatario que ha sido difundida en Facebook desde el 27 de julio.

Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, regresó al país el 26 de julio de 2026 en un vuelo privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, informó EL HERALDO. Su liberación y posterior retorno ocurrieron luego de recibir un indulto total por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en diciembre de 2025, que dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que cumplía por delitos relacionados con el narcotráfico. A su llegada, fue recibido por cientos de simpatizantes y activistas del Partido Nacional en Comayagua. Posteriormente se trasladó a Tegucigalpa, donde ofreció un discurso político ante sus seguidores en el Aeropuerto Internacional Toncontín. Pese a haber sido liberado por la justicia estadounidense, Hernández aún enfrenta procesos judiciales en Honduras y deberá comparecer ante los tribunales por las acusaciones relacionadas con el caso Pandora II. Para permitir su ingreso voluntario al país, el Poder Judicial suspendió el 29 de junio de 2026 la orden de captura internacional que pesaba en su contra. La medida le permitirá presentarse ante la justicia hondureña, donde tiene programada una audiencia el 3 de agosto, informó EL HERALDO.

Sin evidencia

Búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron información fiable que respaldara la cita atribuida al expresidente Juan Orlando Hernández, en la que supuestamente afirmó que buscaría un tercer mandato presidencial. Asimismo, una revisión de sus perfiles oficiales en X , Facebook , Instagram y TikTok no halló evidencia de que Hernández haya publicado o pronunciado la supuesta declaración sobre una eventual candidatura para las elecciones de 2029. Además, una búsqueda en Google con las palabras clave “discurso + JOH + Finca Rocío” permitió localizar, en la página oficial de Facebook del exmandatario, el video completo del discurso que ofreció tras su llegada a Honduras el 26 de julio de 2026. Sin embargo, en toda la grabación no se encontró ninguna mención a una intención de postularse nuevamente a la Presidencia.

Otra búsqueda en Google con las palabras clave “discurso + JOH + Toncontín” condujo al video completo de la concentración realizada ese mismo día en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa. La revisión íntegra del material tampoco encontró que Hernández anunciara una candidatura presidencial o manifestara su intención de competir por un tercer mandato.