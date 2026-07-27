Este video muestra el recibimiento de JOH en Honduras, no el lanzamiento de su precandidatura para 2029

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video en el que aparece el expresidente Juan Orlando Hernández sobre un escenario, frente a decenas de personas. La publicación asegura que el exmandatario anunciaba su precandidatura presidencial para las elecciones de 2029. Sin embargo, la secuencia fue grabada durante su regreso a Honduras, el 26 de julio de 2026, y no corresponde al anuncio de una eventual precandidatura. Hasta ahora, no existe registro público de que Hernández, también conocido como JOH por las iniciales de su nombre, haya informado sobre esa supuesta decisión. “Alerta. Juan Orlando lanza a presidencia para 2029”, dice textualmente una entrada en TikTok, compartida más de 4,500 veces desde el 26 de julio.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022, regresó al país el domingo 26 de julio de 2026. El exmandatario llegó en un vuelo privado a bordo de un jet Hawker 800XP, con matrícula N606WJ, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, después de permanecer en Estados Unidos, según informó EL HERALDO. Su retorno ocurrió meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto completo el 1 de diciembre de 2025. La medida dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión por narcotráfico que un tribunal de Nueva York le impuso en 2024. A su llegada a Honduras, Hernández abrazó a sus familiares y oró junto a ellos en la pista del aeropuerto. Posteriormente, ofreció un breve discurso ante simpatizantes, en el que aseguró que enfrentará en libertad los cargos locales por fraude y lavado de activos. El Poder Judicial de Honduras suspendió temporalmente la orden de captura y la alerta roja internacional vigentes en su contra. Su equipo legal presentó una solicitud de comparecencia voluntaria, que fue admitida por las autoridades judiciales. Hernández deberá comparecer ante un juez natural de la Corte Suprema de Justicia en una audiencia de declaración de imputado, programada para el 3 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, en Tegucigalpa, según reportó La Prensa.

Fuera de contexto

En el video difundido en TikTok que se verifica no se observa ni se escucha que el expresidente Juan Orlando Hernández anuncie una precandidatura presidencial para las elecciones previstas en 2029. Además, búsquedas realizadas en Google y en medios de comunicación nacionales no encontraron evidencia de que Hernández anunciara una precandidatura presidencial el día de su regreso a Honduras, el 26 de julio de 2026. Una búsqueda inversa en Google, realizada con un fotograma clave del video viral, permitió localizar la grabación completa en el canal de YouTube de SPDH Noticias, publicada el 26 de julio de 2026. En la versión íntegra se observa al expresidente desde un ángulo distinto al del video difundido en TikTok mientras ofrece un discurso en la Finca Rocío, ubicada en el Canal Seco de Comayagua, donde fue recibido por simpatizantes. Durante su intervención abordó temas relacionados con su gestión presidencial, su extradición, el indulto recibido en Estados Unidos y su regreso al país. En ningún momento anunció una precandidatura presidencial para las próximas elecciones generales.