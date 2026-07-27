Empleado de la AMDC muere tras estar varios días interno en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Un empleado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) falleció en el Hospital Escuela (HE), después de permanecer varios días interno, producto de un accidente de tránsito.

Este respondía en vida al nombre de Allan Fernando Sierra Rodezno, de 31 años de edad. Era originario del Distrito Central DC), con domicilio en la aldea Las Tapias, en la periferia de la capital.

Allan Rodezno sufrió un accidente de tránsito cuando se conducía en su motocicleta, el pasado miércoles, 22 de julio, a la altura del sector número nueve de la colonia Hato de Enmedio.