  1. Inicio
  2. · Sucesos

Empleado de la AMDC muere tras estar varios días interno en el Hospital Escuela

El joven permaneció cinco días recibiendo atención médica, pero sus lesiones eran demasiado graves, provocando su muerte

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 14:56
Empleado de la AMDC muere tras estar varios días interno en el Hospital Escuela

Su cuerpo fue entregado la mañana de este lunes, a sus parientes, para ser llevado a la aldea Las Tapias.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Un empleado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) falleció en el Hospital Escuela (HE), después de permanecer varios días interno, producto de un accidente de tránsito.

Este respondía en vida al nombre de Allan Fernando Sierra Rodezno, de 31 años de edad. Era originario del Distrito Central DC), con domicilio en la aldea Las Tapias, en la periferia de la capital.

Allan Rodezno sufrió un accidente de tránsito cuando se conducía en su motocicleta, el pasado miércoles, 22 de julio, a la altura del sector número nueve de la colonia Hato de Enmedio.

Soldado de Fuerzas Especiales de las FF AA muere en choque de motocicletas

En el momento del accidente, el empleado de la comuna capitalina fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal, que pasaban por el lugar, para trasladarlos al Hospital Escuela.

Deceso

Después de cinco días, los médicos de ese centro médico público, lo declararon muerto, debido a las severas lesiones que sufrió durante el percance.

Su cuerpo fue trasladado desde ese nosocomio hasta la morgue del Ministerio Público (MP), para practicarle la autopsia de ley, y en horas de la mañana de este lunes -27 de julio- fue entregado a sus parientes.

Muere atropellado por un carro tras colisionar con motocicleta en la carretera CA-5

Rodezno Sierra laboraba como motorista en uno de los camiones recolectores de basura por parte de la AMDC. Se conoció que anteriormente había sido motorista de buses de las rutas urbanas de la capital.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias