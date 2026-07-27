Empleado de la AMDC muere tras estar varios días interno en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Un empleado de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) falleció en el Hospital Escuela (HE), después de permanecer varios días interno, producto de un accidente de tránsito.
Este respondía en vida al nombre de Allan Fernando Sierra Rodezno, de 31 años de edad. Era originario del Distrito Central DC), con domicilio en la aldea Las Tapias, en la periferia de la capital.
Allan Rodezno sufrió un accidente de tránsito cuando se conducía en su motocicleta, el pasado miércoles, 22 de julio, a la altura del sector número nueve de la colonia Hato de Enmedio.
En el momento del accidente, el empleado de la comuna capitalina fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal, que pasaban por el lugar, para trasladarlos al Hospital Escuela.
Deceso
Después de cinco días, los médicos de ese centro médico público, lo declararon muerto, debido a las severas lesiones que sufrió durante el percance.
Su cuerpo fue trasladado desde ese nosocomio hasta la morgue del Ministerio Público (MP), para practicarle la autopsia de ley, y en horas de la mañana de este lunes -27 de julio- fue entregado a sus parientes.
Rodezno Sierra laboraba como motorista en uno de los camiones recolectores de basura por parte de la AMDC. Se conoció que anteriormente había sido motorista de buses de las rutas urbanas de la capital.