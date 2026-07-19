Soldado de Fuerzas Especiales de las FF AA muere en choque de motocicletas

Francisco Morazán, Honduras.- Un efectivo de las Fuerzas Armadas de Honduras perdió la vida la noche del sábado 18 de julio, producto de un fuerte encontronazo entre dos motocicletas; uno de los dos vehículos era conducido por el militar.
El accidente vial con desenlace mortal, tuvo lugar en el kilómetro 88, de la carretera RN-15, hacia el departamento de Olancho, a la altura del municipio de Guaimaca, en Francisco Morazán; alrededor de las 9:40 de la noche.
El fallecido respondía en vida al nombre de Melvin Ezequiel Rodríguez López, de 19 años de edad, originario de Guaimaca, y residente en la aldea Puente Jalán, siempre en ese término municipal.
Melvin Ezequiel estuvo departiendo durante unas horas, junto a varios de sus amigos, en el parque central de Guaimaca. A eso de las 9:30 de la noche se despidió de sus amigos, y les dijo que ya se iba para su casa.
Cuatro minutos después de haber abordado su motocicleta, frente a un negocio de servicios automotrices, Melvin chocó junto con su moto contra otro vehículo de dos ruedas, quera conducido por otro jovencito.
Murió en el camino
Los vecinos de la zona llamaron rápidamente al 911, y en pocos minutos una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Honduras llegó al sitio para auxiliar a los dos heridos.
El vehículo de socorro trasladó a los dos muchachos hacia el Hospital Bautista de Guaimaca, pero antes de llegar a ese centro médico, el el novel militar expiró en la ambulancia.
Entre tanto, la otra persona, que fue identificada como Luis Antonio Torres Mendoza, fue necesario trasladarla de emergencia al Hospital Escuela (HE), en la capital, a razón de la gravedad de sus lesiones.
Destacamento
Rodríguez López, de 19 años, estaba asignado al Primer Batallón de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas, ubicado en la aldea La Venta, en el Distrito Central (DC); a unos 43 kilómetros de donde se produjo el incidente mortal.
Según contaron sus familiares, él estaba con fin de semana libre y tenía que presentarse el lunes en horas tempranas, para reincorporarse a sus labores normales en esa unidad militar. Tenía un poco más de un año de haberse enrolado en el Ejército.
A eso de las 12:00 del mediodía, su restos mortales fueron retirados por sus parientes, y también por sus compañeros de armas, para llevarlo a la aldea Puente Jalán, en Guaimaca.