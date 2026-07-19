Soldado de Fuerzas Especiales de las FF AA muere en choque de motocicletas

Francisco Morazán, Honduras.- Un efectivo de las Fuerzas Armadas de Honduras perdió la vida la noche del sábado 18 de julio, producto de un fuerte encontronazo entre dos motocicletas; uno de los dos vehículos era conducido por el militar.

El accidente vial con desenlace mortal, tuvo lugar en el kilómetro 88, de la carretera RN-15, hacia el departamento de Olancho, a la altura del municipio de Guaimaca, en Francisco Morazán; alrededor de las 9:40 de la noche.

El fallecido respondía en vida al nombre de Melvin Ezequiel Rodríguez López, de 19 años de edad, originario de Guaimaca, y residente en la aldea Puente Jalán, siempre en ese término municipal.

Melvin Ezequiel estuvo departiendo durante unas horas, junto a varios de sus amigos, en el parque central de Guaimaca. A eso de las 9:30 de la noche se despidió de sus amigos, y les dijo que ya se iba para su casa.