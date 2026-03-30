"Era un joven lleno de vida": Militar que murió al esquivar un bache en La Paz

La Paz, Honduras.- La muerte del militar Enderzon Mendoza ha causado consternación entre familiares y allegados, quienes lo recuerdan como “un joven lleno de vida”, tras fallecer en un accidente de tránsito en el departamento de La Paz.

De acuerdo con información preliminar, Mendoza se conducía en una motocicleta cuando perdió el control del vehículo, presuntamente tras intentar esquivar un bache en la carretera y debido a la velocidad a la que se desplazaba.

El impacto fue violento y le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar.