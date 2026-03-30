  1. Inicio
  2. · Sucesos

"Era un joven lleno de vida": Militar que murió al esquivar un bache en La Paz

Familiares lamentaron la muerte del militar Enderzon Mendoza, quien perdió el control de su motocicleta y falleció en el departamento de La Paz

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 10:24
Era un joven lleno de vida: Militar que murió al esquivar un bache en La Paz

El impacto fue violento y le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar.

 Foto: Cortesía

La Paz, Honduras.- La muerte del militar Enderzon Mendoza ha causado consternación entre familiares y allegados, quienes lo recuerdan como “un joven lleno de vida”, tras fallecer en un accidente de tránsito en el departamento de La Paz.

De acuerdo con información preliminar, Mendoza se conducía en una motocicleta cuando perdió el control del vehículo, presuntamente tras intentar esquivar un bache en la carretera y debido a la velocidad a la que se desplazaba.

El impacto fue violento y le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar.

Militar pierde la vida en accidente de motocicleta en La Paz

En redes sociales, familiares expresaron su dolor por la repentina pérdida. “Te nos adelantaste, un jovencito lleno de vida, alegre, educado, así te recordaremos siempre, Isaac".

Agregó: "que sea Dios quien dé fuerzas a la familia en estos momentos difíciles. Descansa en paz, primo”, escribieron.

Otros mensajes destacaron su personalidad: “Un jovencito que destacó siempre por su amabilidad. Descansa en paz, Joche”, manifestaron.

Joven muere y su pareja queda gravemente herida en accidente vial en SPS

El fallecimiento del joven militar se suma a los accidentes viales registrados en distintas zonas del país, muchos de ellos asociados a condiciones de la carretera y exceso de velocidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias