"Era un joven lleno de vida": Militar que murió al esquivar un bache en La Paz

La Paz, Honduras.- La muerte del militar Enderzon Mendoza ha causado consternación entre familiares y allegados, quienes lo recuerdan como “un joven lleno de vida”, tras fallecer en un accidente de tránsito en el departamento de La Paz.
De acuerdo con información preliminar, Mendoza se conducía en una motocicleta cuando perdió el control del vehículo, presuntamente tras intentar esquivar un bache en la carretera y debido a la velocidad a la que se desplazaba.
El impacto fue violento y le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar.
En redes sociales, familiares expresaron su dolor por la repentina pérdida. “Te nos adelantaste, un jovencito lleno de vida, alegre, educado, así te recordaremos siempre, Isaac".
Agregó: "que sea Dios quien dé fuerzas a la familia en estos momentos difíciles. Descansa en paz, primo”, escribieron.
Otros mensajes destacaron su personalidad: “Un jovencito que destacó siempre por su amabilidad. Descansa en paz, Joche”, manifestaron.
El fallecimiento del joven militar se suma a los accidentes viales registrados en distintas zonas del país, muchos de ellos asociados a condiciones de la carretera y exceso de velocidad.