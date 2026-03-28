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Volcamiento en La Moramulca deja una mujer muerta y seis heridos

Accidente en La Moramulca deja una mujer muerta y seis heridos; el conductor fue detenido mientras avanzan las investigaciones sobre el caso

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 18:45
Volcamiento en La Moramulca deja una mujer muerta y seis heridos

La víctima mortal fue identificada como Jeysi, de 30 años, quien falleció mientras recibía atención médica tras resultar gravemente herida en el percance.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona muerta y seis heridas dejó un accidente de tránsito tipo volcamiento registrado la tarde de este sábado en el sector de la cuesta La Moramulca, en la carretera hacia el sur del país.

La víctima mortal fue identificada como Jeysi, de 30 años, quien falleció mientras recibía atención médica tras resultar gravemente herida en el percance.

Equipos de emergencia se desplazaron hasta la zona para atender a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

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De acuerdo con reportes preliminares, el accidente ocurrió cuando el vehículo en el que se transportaban las víctimas volcó, aunque aún se investigan las causas exactas.

Las autoridades confirmaron que el conductor de la unidad fue detenido para efectos de investigación, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades.

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El suceso movilizó a cuerpos de socorro y agentes de tránsito, que realizaron las diligencias en el lugar.

El caso continúa bajo investigación mientras se esperan más detalles oficiales sobre las circunstancias que provocaron el accidente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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