Militar pierde la vida en accidente de motocicleta en La Paz

La Paz, Honduras.- Un agente de las Fuerzas Armadas perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este domingo en el caserío Santa Cruz, municipio de Guajiquiro, en el departamento de La Paz.

La víctima fue identificada como Enderson Mendoza, originario de la aldea El Duraznal, quien se desempeñaba como miembro militar asignado a la zona.

Según información preliminar, Mendoza se conducía a bordo de una motocicleta cuando perdió el control del vehículo, presuntamente debido a la alta velocidad a la que se desplazaba.