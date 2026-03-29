Militar pierde la vida en accidente de motocicleta en La Paz

La Paz, Honduras.- Un agente de las Fuerzas Armadas perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este domingo en el caserío Santa Cruz, municipio de Guajiquiro, en el departamento de La Paz.
La víctima fue identificada como Enderson Mendoza, originario de la aldea El Duraznal, quien se desempeñaba como miembro militar asignado a la zona.
Según información preliminar, Mendoza se conducía a bordo de una motocicleta cuando perdió el control del vehículo, presuntamente debido a la alta velocidad a la que se desplazaba.
Tras perder el control, la motocicleta se deslizó sobre la vía, provocando que el conductor cayera al pavimento e impactara de manera violenta, provocando su muerte de inmediato.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se hicieron presentes para asegurar la escena y coordinar las diligencias correspondientes.
El área fue acordonada mientras se esperaba la llegada del personal de Medicina Forense, encargado de realizar el levantamiento del cuerpo.
Posteriormente, el equipo forense procedió conforme a la ley, trasladando el cuerpo para continuar con los estudios necesarios y el proceso investigativo.