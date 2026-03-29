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Joven muere y su pareja queda gravemente herida en accidente vial en SPS

El hecho ocurrió en la 33 calle de la ciudad industrial, donde la víctima fue identificada como Luz Aguilar, de 23 años. Su pareja permanece bajo observación médica

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 11:22
Joven muere y su pareja queda gravemente herida en accidente vial en SPS

La víctima mortal fue identificada como Luz Aguilar, de 23 años, quien falleció a causa de la gravedad de las lesiones sufridas en el percance.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- Una joven perdió la vida y su pareja resultó gravemente herida este domingo -29 de marzo- tras un accidente de tránsito ocurrido en la 33 calle de San Pedro Sula.

La víctima mortal fue identificada como Luz Aguilar, de 23 años, quien falleció a causa de la gravedad de las lesiones sufridas en el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró en una de las vías más transitadas de la ciudad, lo que generó alarma entre conductores y peatones que se encontraban en el sector.

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En el mismo hecho resultó herida su pareja, quien fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permanece en estado delicado luchando por su vida.

Equipos de socorro llegaron rápidamente al lugar para brindar asistencia a las víctimas, mientras agentes de tránsito acordonaron la zona para realizar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente, por lo que se espera que las autoridades amplíen la información en las próximas horas.

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El caso se suma a la creciente incidencia de accidentes viales en la zona norte del país, que continúan cobrando vidas y dejando personas lesionadas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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