Joven muere y su pareja queda gravemente herida en accidente vial en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Una joven perdió la vida y su pareja resultó gravemente herida este domingo -29 de marzo- tras un accidente de tránsito ocurrido en la 33 calle de San Pedro Sula.

La víctima mortal fue identificada como Luz Aguilar, de 23 años, quien falleció a causa de la gravedad de las lesiones sufridas en el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró en una de las vías más transitadas de la ciudad, lo que generó alarma entre conductores y peatones que se encontraban en el sector.