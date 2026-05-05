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Ultiman a miembro de las FF AA; la principal hipótesis es el robo de su vehículo

El crimen habría sido perpetrado por dos sujetos que llegaron al estacionamiento propiedad del integrantes de las FF AA

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 15:23
Ultiman a miembro de las FF AA; la principal hipótesis es el robo de su vehículo

Sus parientes retiraron la mañana de este martes, el cuerpo de Marlo Omar Ham Aguilar.

 Foto: Estalin Irías

Tegucigalpa, Honduras.- Un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras perdió la vida de manera violenta, la noche del lunes, en la segunda avenida de Comayagüela.

Se trata de Marlon Omar Ham Aguilar, de 51 años de edad, originario del Distrito Central (DC), con domicilio en la colonia Centroamérica Oeste.

El crimen ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche, cuando la víctima estaba en un estacionamiento de vehículos de su propiedad, en la segunda avenida de Comayagüela. En ese momento, dos sujetos se introdujeron al parqueo, y con armas en sus manos le exigieron a Ham Aguilar, que les entregara las llaves de su vehículo.

Éste se nego a la petición realizada por los delincuentes, y acto seguido, uno de ellos le disparó en dos ocasiones; un sólo disparo en el tórax acabó con la vida del militar auxiliar.

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Los familiares de Marlo Omar llegaron al estacionamiento, tras ser avisados de lo ocurrido, pero cuandpo llegaron al lugar, encontraron a su pariente ya sin vida.

Carro abandonado

Sus familiares y tampoco las autoridades policiales, confirmaron si los delincuentes lograron llevarse el carro propiedad del fallecido. Si se reportó el robo de las pertenencias, entre estas su billetera, en la que portaba dinero en efectivo y sus tarjetas bancarias.

En las vueltas del barrio La Leona, en esta ciudad, fue encontrado en estado de abandono, un vehículo tipo camioneta, color dorado, HCP 3577, pero no se notificó por parte de la Policía, si este automotor era propiedad del militar.

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Los agentes de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) encontraron en la escena un casquillo percutado de arma calibre 9mm.

Marlo Ham era un empleado auxiliar de las Fuerzas Armadas de Honduras y se desempeñaba en la Secretaría General del Estado Mayor Conjunto (EMC).

Su cuerpo fue retirado por sus familiares, la mañana de este martes, para luego ser llevado a la capilla del Complejo de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), en la aldea Las Casitas, Distrito Central (DC).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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