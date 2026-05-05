Ultiman a miembro de las FF AA; la principal hipótesis es el robo de su vehículo

Tegucigalpa, Honduras.- Un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras perdió la vida de manera violenta, la noche del lunes, en la segunda avenida de Comayagüela.

Se trata de Marlon Omar Ham Aguilar, de 51 años de edad, originario del Distrito Central (DC), con domicilio en la colonia Centroamérica Oeste.

El crimen ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche, cuando la víctima estaba en un estacionamiento de vehículos de su propiedad, en la segunda avenida de Comayagüela. En ese momento, dos sujetos se introdujeron al parqueo, y con armas en sus manos le exigieron a Ham Aguilar, que les entregara las llaves de su vehículo.

Éste se nego a la petición realizada por los delincuentes, y acto seguido, uno de ellos le disparó en dos ocasiones; un sólo disparo en el tórax acabó con la vida del militar auxiliar.