Ejecutan a motociclista y dejan herido a su acompañante en Guaimaca

Honduras.- Un motociclista fue ejecutado a disparos y su acompañante resultó herido. El violento ataque se registró este sábado 13 de junio en una calle de tierra entre la aldea La Herradura y Rancho Quemado, en el municipio de Guaimaca.
Según el reporte preliminar, la víctima mortal fue identificada como Antonio Reyes, de 35 años de edad. La identidad de la persona herida permanece como desconocida.
Testigos manifestaron que el fallecido se conducía en una motocicleta junto a un acompañante cuando de pronto fueron interceptados por desconocidos que los perseguían. Las versiones detallan que sin mediar palabras abrieron fuego contra las víctimas y luego se dieron a la fuga.
Reyes pereció en el lugar, su cuerpo quedó tendido boca abajo en la orilla de la calle, mientras que su acompañante herido fue trasladado en una ambulancia hacia un centro asistencial con el afán de salvarle la vida; su estado de salud es reservado.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen, donde quedaron casquillos producto de los disparos, para iniciar con las indagaciones pertinentes.
Asimismo, miembros de Medicina Forense llegaron para realizar el levantamiento del cadáver y su traslado hacia la morgue para efectos de autopsia.
Por el momento, se desconoce el móvil del crimen y el paradero de los hechores. Se espera que las autoridades policiales brinden avances del caso.
Mientras tanto, los pobladores de Guaimaca siguen pidiendo seguridad a las autoridades, debido a que la ola de violencia en el municipio es alarmante.