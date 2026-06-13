Asesinan a disparos a una mujer en colonia Los Pinos; tenía las manos atadas

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue encontrada muerta con sus manos atadas y con heridas por arma de fuego. Su cadáver quedó tendido en el suelo.

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue a sesinada de varios disparos durante la madrugada de este sábado 13 de junio, en una calle del sector "B", en la colonia Los Pinos de la capital.

Vecinos del sector manifestaron que escucharon múltiples detonaciones por arma del fuego al filo de las 2:00 de la madrugada de este sábado. "No la conocemos, podría ser de otro sector", expresó un habitante de la zona.

Las autoridades fueron alertadas de la presencia de un cuerpo, por lo que agentes de la Policía Nacional arribaron a la zona para acordonar la escena y realizar las indagaciones pertinentes del feminicidio.

Asimismo, llegaron miembros de Medicina Forense, quienes procedieron con el levantamiento del cadáver y su traslado hacia la morgue capitalina para efectos de autopsia.

Hasta el corte de esta nota, el móvil el crimen no había sido identificado. Las autoridades iniciaron un operativo en el sector con la finalidad de dar con el paradero de los hechores. Se espera que brinden nuevos detalles sobre el violento hecho en el transcurso de las horas.

Por su parte, los habitantes de la colonia se encuentran impactados por el caso y piden mayor presencia policial, pues tanto para las autoridades como para los capitalinos, no es desconocido que es un "territorio peligroso".