Detención judicial para Daniel Meraz, acusado de matar a la enfermera Elvia Gómez

Tegucigalpa, Honduras.- Detención judicial fue la medida dictada este miércoles contra Daniel Meraz, luego de comparecer a la audiencia de declaración de imputado desarrollada en Villanueva, Cortés.
Meraz deberá cumplir la medida cautelar en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro. La audiencia se llevó a cabo en la Secretaría del Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de Villanueva.
El imputado enfrenta cargos por el delito de femicidio agravado en perjuicio de Elvia Gómez, una enfermera que era su compañera sentimental.
Asimismo, fue citado para comparecer a la audiencia inicial el próximo lunes 15 de junio a las 9:00 de la mañana.
Mientras se desarrollaba la audiencia, familiares de Elvia Gómez permanecieron en las afueras de los juzgados exigiendo justicia por su muerte. Al finalizar la diligencia y cuando Meraz abandonaba el recinto bajo custodia policial, fue agredido por algunas personas que se encontraban en el lugar.
Elvia Gómez fue asesinada el pasado 3 de junio en San Manuel, Cortés, presuntamente por su pareja sentimental, quien la habría estrangulado.
La enfermera era madre de dos menores de edad, quienes se encontraban en la vivienda cuando ocurrieron los hechos. Meraz se entregó a las autoridades el pasado 9 de junio y ahora enfrenta un proceso judicial por el crimen.