Detención judicial para Daniel Meraz, acusado de matar a la enfermera Elvia Gómez

Tegucigalpa, Honduras.- Detención judicial fue la medida dictada este miércoles contra Daniel Meraz, luego de comparecer a la audiencia de declaración de imputado desarrollada en Villanueva, Cortés.

Meraz deberá cumplir la medida cautelar en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro. La audiencia se llevó a cabo en la Secretaría del Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de Villanueva.

El imputado enfrenta cargos por el delito de femicidio agravado en perjuicio de Elvia Gómez, una enfermera que era su compañera sentimental.