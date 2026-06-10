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Desconsolados, familiares de Elvia exigen justicia tras su asesinato a manos de su pareja

Familiares desconsolados, algunos desmayados y entre lágrimas, solicitaron justicia por el crimen de Elvia Gómez durante la audiencia desarrollada contra Daniel Meraz

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 12:26
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El dolor y la tristeza eran evidentes en los rostros de los familiares de Elvia Gómez, quien fue asesinada el pasado 3 de junio, presuntamente por su pareja sentimental en San Manuel, Cortés.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERLADO
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Con pancartas en mano, los parientes llegaron a la Secretaría del Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de Villanueva, donde se desarrollaba la audiencia de declaración de imputado. Allí exigieron justicia por el crimen de la enfermera.

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Una joven, prima de Elvia, sufrió un desmayo en las afueras de los juzgados mientras esperaba una resolución contra Daniel Meraz. Personas que se encontraban en el lugar la auxiliaron de inmediato.

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La madre de Elvia, también clamó justicia por el asesinato de su hija. Los familiares permanecieron en las afueras del recinto hasta la salida de Daniel Meraz.

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El joven acusado del crimen vestía una camisa azul celeste y portaba una mascarilla. Tras la audiencia de declaración de imputado, se le dictó la medida de detención judicial.

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Al salir de los juzgados, el acusado fue agredido por algunas personas que le lanzaron objetos. Sin embargo, agentes policiales lo subieron rápidamente al vehículo para trasladarlo.

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Prima de Elvia cuando se desmayó. "Justicia para mi prima", se leía en varias de las pancartas portadas por los familiares de Elvia. El dolor era evidente entre sus seres queridos, quienes continúan exigiendo que el caso no quede impune.

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Daniel Meraz fue enviado al Centro Penitenciario de El Progreso y fue citado para una nueva audiencia el próximo lunes a las 9:00 de la mañana.

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Elvia fue asesinada el pasado 3 de junio en el interior de su vivienda, presuntamente por su pareja sentimental, Daniel Meraz, quien supuestamente la estranguló y posteriormente huyó del lugar.

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Fue hasta el pasado 9 de junio cuando Daniel Meraz se entregó a las autoridades en una gasolinera ubicada en Villanueva, Cortés, luego de haber permanecido varios días escondido de la justicia.

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