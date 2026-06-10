Papá de Daniel Meraz: "Ojalá dejara de fumar esa porquería de marihuana"

En una serie de publicaciones, Meraz Sánchez aseguró que, pese al dolor como padre, nunca contempló encubrir a su hijo y afirmó que siempre estuvo decidido a ponerlo a disposición de la justicia para que respondiera por los hechos que se le imputan.

San Pedro Sula, Honduras.- Santos Meraz Sánchez, padre de Daniel Antonio Meraz Cáceres , utilizó sus redes sociales para explicar el proceso que culminó con la entrega voluntaria de su hijo a las autoridades, quien enfrenta una acusación por el presunto feminicidio agravado de la enfermera Elvia Mercedes Gómez.

"Debe asumir las consecuencias y cumplir la pena que dictan las autoridades. Un delito es un delito, independientemente de los motivos que haya detrás", expresó en uno de los mensajes, donde también pidió disculpas a los familiares de la víctima si alguna de sus acciones o declaraciones les causaron malestar durante el proceso.

El padre del acusado también reveló que Daniel Meraz consumía drogas y lamentó los efectos que, según él, estas sustancias tienen sobre las personas. Además, cuestionó la presencia de narcóticos dentro de los centros penitenciarios del país y exigió mayores controles por parte de las autoridades para evitar su ingreso.

En otra de sus publicaciones, Santos Meraz defendió la legalidad de sus actuaciones y explicó que mantuvo comunicación con altos mandos policiales durante todo el proceso. Según relató, contaba con contactos dentro de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad para coordinar la entrega de su hijo.

Asimismo, indicó que la entrega fue programada para un día hábil debido a que las instancias encargadas de autorizar este tipo de procedimientos permanecían cerrados durante el fin de semana. Aseguró que su intención era evitar cualquier riesgo para la integridad de su hijo y descartar señalamientos de encubrimiento.

Las declaraciones del padre surgen luego de que el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por el delito de femicidio agravado contra Daniel Antonio Meraz Cáceres , señalado como el principal sospechoso de la muerte de la enfermera Elvia Mercedes Gómez, ocurrida en el municipio de San Manuel, Cortés.