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Carbonizado hallan cadáver de un hombre que fue raptado durante una fiesta en Santa Bárbara

El cuerpo de un hombre fue encontrado carbonizado en el municipio de Trinidad, Santa Bárbara, tras haber sido reportado como desaparecido

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 08:16
Carbonizado hallan cadáver de un hombre que fue raptado durante una fiesta en Santa Bárbara

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre de 36 años en el barrio Las Delicias, Trinidad, Santa Bárbara, quien habría sido privado de libertad durante una fiesta.

 Foto: Redes sociales

Santa Bárbara, Honduras.- El cadáver de un hombre de 36 años fue hallado en el barrio Las Delicias, del municipio de Trinidad, Santa Bárbara.

La víctima fue identificada como Wilmer Alfredo Ramos García, de 36 años de edad.

Investigaciones preliminares indican que habría sido raptado por desconocidos cuando se encontraba disfrutando de una fiesta durante la feria patronal de ese municipio.

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Tras privarlo de libertad, los criminales habrían trasladado a la víctima hacia una zona solitaria y cercana, donde presuntamente lo torturaron antes de quemar su cuerpo.

Las autoridades de la Policía Nacional se trasladaron de inmediato hasta la escena del crimen para acordonar el área e iniciar las primeras investigaciones del caso.

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Tras varios días de lo ocurrido, el cuerpo de la víctima fue hallado carbonizado. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

Según reportes preliminares, el hombre permaneció desaparecido por aproximadamente seis días antes de que fuera localizado su cuerpo.

Hasta el momento no se manejan pistas ni hipótesis claras sobre los motivos detrás del dantesco crimen ocurrido en Santa Bárbara.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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