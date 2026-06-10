Carbonizado hallan cadáver de un hombre que fue raptado durante una fiesta en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- El cadáver de un hombre de 36 años fue hallado en el barrio Las Delicias, del municipio de Trinidad, Santa Bárbara.
La víctima fue identificada como Wilmer Alfredo Ramos García, de 36 años de edad.
Investigaciones preliminares indican que habría sido raptado por desconocidos cuando se encontraba disfrutando de una fiesta durante la feria patronal de ese municipio.
Tras privarlo de libertad, los criminales habrían trasladado a la víctima hacia una zona solitaria y cercana, donde presuntamente lo torturaron antes de quemar su cuerpo.
Las autoridades de la Policía Nacional se trasladaron de inmediato hasta la escena del crimen para acordonar el área e iniciar las primeras investigaciones del caso.
Tras varios días de lo ocurrido, el cuerpo de la víctima fue hallado carbonizado. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.
Según reportes preliminares, el hombre permaneció desaparecido por aproximadamente seis días antes de que fuera localizado su cuerpo.
Hasta el momento no se manejan pistas ni hipótesis claras sobre los motivos detrás del dantesco crimen ocurrido en Santa Bárbara.