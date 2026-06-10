Carbonizado hallan cadáver de un hombre que fue raptado durante una fiesta en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- El cadáver de un hombre de 36 años fue hallado en el barrio Las Delicias, del municipio de Trinidad, Santa Bárbara.

La víctima fue identificada como Wilmer Alfredo Ramos García, de 36 años de edad.

Investigaciones preliminares indican que habría sido raptado por desconocidos cuando se encontraba disfrutando de una fiesta durante la feria patronal de ese municipio.