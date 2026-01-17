Milton Rápalo fue raptado y trasladado a otra zona para asesinarlo en Copán

Un hecho violento ha conmocionado a la comunidad de Trinidad, Copán, donde fue encontrado sin vida Milton Josué Rápalo Reyes, tras presuntamente ser raptado y trasladado a otra zona antes de ser ultimado. ¿Qué se sabe sobre el caso? Aquí los detalles:
El cuerpo de la víctima fue hallado en un predio de la aldea Tepemechín, cerca de la carretera internacional CA-4, junto a un vehículo turismo color rojo, según reportes preliminares.
Autoridades indicaron que Rápalo Reyes presentaba múltiples heridas de arma corto punzante y de fuego en distintas partes del cuerpo.
El joven tenía heridas en su espalda, torso, abdomen y rostro, lo que sugiere un ataque planificado y brutal.
Se presume que el hombre fue interceptado en el sector de El Achotal, municipio de San Nicolás de Copán, y trasladado hasta Tepemechín, donde se ocurrió el asesinato durante la madrugada.
Al lugar llegaron elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), del Ministerio Público y de Medicina Forense de Santa Rosa de Copán, quienes realizaron el levantamiento cadavérico siguiendo los protocolos legales.
El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Santa Rosa de Copán para continuar con los procedimientos legales y los estudios forenses correspondientes.
El móvil del homicidio aún no ha sido confirmado por las autoridades, aunque se mantienen líneas de investigación que incluyen posibles conflictos personales relacionados con la víctima.
Vecinos de la zona expresaron su consternación por el hecho, señalando que es un hecho inusual en la comunidad.
Las autoridades hacen un llamado a la población a colaborar con información que pueda contribuir a la captura de otros implicados.