Milton Rápalo fue raptado y trasladado a otra zona para asesinarlo en Copán

Con heridas en su rostro, espalda y abdomen, fue encontrado el cuerpo sin vida de Milton Rápalo, quien había sido raptado en Trinidad, Copán

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 17:40
1 de 10

Un hecho violento ha conmocionado a la comunidad de Trinidad, Copán, donde fue encontrado sin vida Milton Josué Rápalo Reyes, tras presuntamente ser raptado y trasladado a otra zona antes de ser ultimado. ¿Qué se sabe sobre el caso? Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
2 de 10

El cuerpo de la víctima fue hallado en un predio de la aldea Tepemechín, cerca de la carretera internacional CA-4, junto a un vehículo turismo color rojo, según reportes preliminares.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Autoridades indicaron que Rápalo Reyes presentaba múltiples heridas de arma corto punzante y de fuego en distintas partes del cuerpo.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

El joven tenía heridas en su espalda, torso, abdomen y rostro, lo que sugiere un ataque planificado y brutal.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Se presume que el hombre fue interceptado en el sector de El Achotal, municipio de San Nicolás de Copán, y trasladado hasta Tepemechín, donde se ocurrió el asesinato durante la madrugada.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Al lugar llegaron elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), del Ministerio Público y de Medicina Forense de Santa Rosa de Copán, quienes realizaron el levantamiento cadavérico siguiendo los protocolos legales.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Santa Rosa de Copán para continuar con los procedimientos legales y los estudios forenses correspondientes.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

El móvil del homicidio aún no ha sido confirmado por las autoridades, aunque se mantienen líneas de investigación que incluyen posibles conflictos personales relacionados con la víctima.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Vecinos de la zona expresaron su consternación por el hecho, señalando que es un hecho inusual en la comunidad.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Las autoridades hacen un llamado a la población a colaborar con información que pueda contribuir a la captura de otros implicados.

 Foto: Redes sociales
