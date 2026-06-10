Capturan en hospital a pandillero acusado de homicidio en Rivera Hernández

La detención se realizó en el Hospital Mario Catarino Rivas , donde el sospechoso permanecía internado tras resultar lesionado en un accidente de tránsito. El imputado fue identificado como César Edgardo Ordóñez Aguilera, originario y residente de la capital industrial.

San Pedro Sula, Honduras.- Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este miércoles a un joven de 18 años acusado de participar en un asesinato ocurrido en la colonia Central, del sector Rivera Hernández, en la ciudad de San Pedro Sula.

De acuerdo con información policial, equipos de investigación especializados en delitos contra la vida realizaron diversas diligencias para ubicar al joven, logrando establecer posteriormente que reciba atención médica en el principal centro asistencial de la zona norte del país.

Las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en la muerte de Maycol Josué Osorto Reyes, hecho registrado el 20 de mayo de 2025 en la colonia Central.

Según las investigaciones, la víctima fue abordada en una calle del sector y posteriormente atacada con arma de fuego. Los elementos recopilados durante el proceso investigativo fueron remitidos al Ministerio Público para sustentar la acción penal correspondiente.

La orden judicial fue emitida el pasado 5 de junio por el Juzgado de Letras Primero de la Niñez y Adolescencia de San Pedro Sula, luego de que se presentaran indicios que vinculan al acusado con el crimen.

La DPI señaló además que Ordóñez Aguilera sería integrante de la pandilla 18 y que presuntamente estaría relacionado con actividades de sicariato dentro de esa estructura criminal.