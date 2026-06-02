Totalmente carbonizado: Momento en que remueven el cuerpo del conductor de volqueta en Villa Nueva

Horas después del devastador accidente ocurrido este 1 de junio en la colonia Villa Nueva de la capital, equipos de rescate iniciaron una de las labores más difíciles: recuperar el cuerpo del conductor que permanecía atrapado dentro de la volqueta que ocasionó el siniestro.
Se trataba de Osmín Gutiérrez, quien murió en la cabina de la pesada unidad luego de que esta impactara varios negocios y vehículos durante la tarde del lunes y se prendiera fuego.
La cabina había quedado prácticamente reducida a una estructura de hierro retorcido tras el incendio que consumió gran parte de la volqueta después del impacto.
Quienes presenciaron la remoción del cadáver pudieron observar una imagen estremecedora. El cuerpo del conductor presentaba severas quemaduras y había quedado completamente carbonizado dentro del vehículo.
Para lograr la recuperación del cuerpo fue necesario que los rescatistas removieran piezas metálicas y estructuras dañadas que impedían el acceso al interior de la cabina.
Las labores se desarrollaron durante varias horas bajo estrictas medidas de seguridad, mientras personal de Medicina Forense aguardaba para realizar los procedimientos correspondientes.
Desde el lugar de la tragedia, el capitán Carlo Bonilla, del Cuerpo de Bomberos, confirmó que el conductor había fallecido carbonizado dentro de la unidad. Además, señaló que Medicina Forense se encontraba trabajando en la denominada "zona cero" del accidente.
El oficial de Bomberos también explicó que el incendio de la volqueta obligó a desplegar decenas de elementos bomberiles para controlar las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose en el sector. "La volqueta se incendió y por eso hay 35 elementos del Cuerpo de Bomberos", lamentó.
Paralelamente, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar qué provocó el mortal accidente que, hasta el momento, deja un saldo de ocho personas fallecidas y varios heridos.
Entre las hipótesis que manejan los especialistas figura una posible falla mecánica relacionada con el sistema de frenos. Sin embargo, tampoco se descarta un error humano.
Los investigadores analizan si el conductor pudo haber perdido el control de la unidad tras una maniobra incorrecta que habría dejado la volqueta en neutral, situación que será confirmada o descartada mediante los peritajes técnicos.
Mientras las pesquisas continúan, la imagen de los rescatistas retirando el cuerpo de Osmín Gutiérrez entre los restos calcinados de la cabina se ha convertido en uno de los momentos más impactantes de una tragedia que mantiene de luto a numerosas familias hondureñas.