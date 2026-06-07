Mujer fue asesinada por su pareja en La Mosquitia; el sospechoso fue linchado por vecinos

Gracias a Dios, Honduras.- Un hombre, supuestamente en estado de ebriedad, asesinó a su pareja en La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, en la zona nororiental de Honduras.

Información preliminar indica que la joven, aún sin identificar, fue estrangulada por su propia pareja.

El hecho ocurrió exactamente en el sector de Cauquira, en Gracias a Dios. Imágenes muestran a la víctima tendida sobre la tierra, pero cuando sus familiares la encontraron ya no presentaba signos vitales.

Habitantes de la zona, tras enterarse de la tragedia, tomaron la justicia por sus propias manos y comenzaron a golpear al presunto victimario con palos.