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Mujer fue asesinada por su pareja en La Mosquitia; el sospechoso fue linchado por vecinos

Una joven fue hallada sin vida este domingo en el sector de Cauquira, Gracias a Dios. El sospechoso fue perseguido y golpeado por pobladores de la zona

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 14:03
Mujer fue asesinada por su pareja en La Mosquitia; el sospechoso fue linchado por vecinos

De acuerdo con información preliminar, la mujer habría sido estrangulada por su pareja, quien posteriormente fue perseguido y golpeado por pobladores de la zona.

 Foto: Cortesía

Gracias a Dios, Honduras.- Un hombre, supuestamente en estado de ebriedad, asesinó a su pareja en La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, en la zona nororiental de Honduras.

Información preliminar indica que la joven, aún sin identificar, fue estrangulada por su propia pareja.

El hecho ocurrió exactamente en el sector de Cauquira, en Gracias a Dios. Imágenes muestran a la víctima tendida sobre la tierra, pero cuando sus familiares la encontraron ya no presentaba signos vitales.

Habitantes de la zona, tras enterarse de la tragedia, tomaron la justicia por sus propias manos y comenzaron a golpear al presunto victimario con palos.

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Videos difundidos en redes sociales muestran a una gran cantidad de personas persiguiendo al sospechoso del crimen y agrediéndolo.

Imágenes muestran al sospechoso corriendo mientras es perseguido por otras personas con palos.

Imágenes muestran al sospechoso corriendo mientras es perseguido por otras personas con palos.

 (Foto: Cortesía)
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El sospechoso es un hombre de cabello largo y canoso identificado como Alexis Fuentes. En las imágenes se le observa corriendo descalzo, sin camisa y con sangre en el rostro.

Varios hombres lo perseguían con palos en mano. Hasta el momento se desconoce cuál es su estado de salud tras la golpiza que recibió.

"Está bueno... hay que matarlo", se escucha gritar a una mujer en uno de los videos. Según se conoció, el hecho ocurrió este domingo en horas de la mañana.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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