Yesy Maldonado fue hallada muerta dentro de su casa en Roatán: su pareja la habría matado

Una joven identificada como Yesy Carolina Maldonado fue asesinada, presuntamente por su pareja, en Roatán.
La víctima residía en el sector de Crawfish Rock y era originaria de Tocoa, en el departamento de Colón.
Información preliminar indica que la mujer habría sido atacada dentro de su propia casa.
El sospechoso del crimen fue identificado como Jovanni Luis Connor Rivers, quien, tras cometer el hecho, huyó del lugar.
Las autoridades llegaron hasta la zona para dar con el sospechoso, a quien le dieron persecución en un área montañosa.
Las acciones fueron coordinadas por el jefe departamental de la Policía, comisario Lisandro Muñoz, quien dirigió las labores que permitieron ubicar al individuo en un corto período de tiempo.
Tras el operativo, el sospechoso fue capturado y puesto bajo custodia de las autoridades.
Se conoció que Yesy Carolina Maldonado tenía 24 años de edad, aunque se desconoce cuánto tiempo llevaba la relación.
Las autoridades no han detallado las circunstancias en las que fue encontrada la joven ni la fecha exacta en la que se cometió el crimen.
Se presume que el sospechoso también era perseguido por el delito de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego.