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Yesy Maldonado fue hallada muerta dentro de su casa en Roatán: su pareja la habría matado

La joven fue encontrada sin vida al interior de su propia vivienda en Roatán, Islas de la Bahía, y el principal sospechoso del crimen es su pareja sentimental

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 12:53
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Una joven identificada como Yesy Carolina Maldonado fue asesinada, presuntamente por su pareja, en Roatán.

 Foto: Redes sociales
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La víctima residía en el sector de Crawfish Rock y era originaria de Tocoa, en el departamento de Colón.

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Información preliminar indica que la mujer habría sido atacada dentro de su propia casa.

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El sospechoso del crimen fue identificado como Jovanni Luis Connor Rivers, quien, tras cometer el hecho, huyó del lugar.

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Las autoridades llegaron hasta la zona para dar con el sospechoso, a quien le dieron persecución en un área montañosa.

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Las acciones fueron coordinadas por el jefe departamental de la Policía, comisario Lisandro Muñoz, quien dirigió las labores que permitieron ubicar al individuo en un corto período de tiempo.

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Tras el operativo, el sospechoso fue capturado y puesto bajo custodia de las autoridades.

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Se conoció que Yesy Carolina Maldonado tenía 24 años de edad, aunque se desconoce cuánto tiempo llevaba la relación.

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Las autoridades no han detallado las circunstancias en las que fue encontrada la joven ni la fecha exacta en la que se cometió el crimen.

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Se presume que el sospechoso también era perseguido por el delito de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego.

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