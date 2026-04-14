México aprueba reforma para unificar ley en materia de feminicidio

Ciudad de México, México.- El Senado de México aprobó este martes una reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio, por iniciativa de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, con el objetivo de homologar la tipificación, investigación y sanción de este delito en todo el país.

El dictamen, avalado por unanimidad, plantea establecer bases comunes para combatir el feminicidio, fortalecer la coordinación entre autoridades y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

El feminicidio es la categoría legal que reconoce el asesinato de mujeres por razones de género, pero no todas las muertes violentas se investigan bajo esta figura.

Actualmente, el delito se investiga y sanciona de manera distinta en cada estado, por lo que, según el documento, "es indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país".

En México, alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día y menos de una cuarta parte se investiga como feminicidio, lo que -según ONG- ha evidenciado fallas en su clasificación y altos niveles de impunidad.

Entre 2018 y 2025, se registraron más de 26.600 asesinatos de mujeres en México, de los cuales solo 6.781 fueron investigados como feminicidio, según cifras oficiales.

En este contexto, la iniciativa de Sheinbaum busca homologar el tipo penal, unificar protocolos de investigación y establecer penas de 40 a 70 años de prisión, así como investigar toda muerte violenta de mujer bajo la hipótesis inicial de feminicidio.