¿Siendo inmigrante puedes trabajar con la FIFA en el Mundial 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió las puertas de su programa de voluntariado para la Copa Mundial 2026 a personas de cualquier nacionalidad, incluidos inmigrantes residentes en los países sede.

Sin embargo, la condición fundamental es acreditar la documentación migratoria vigente exigida por el país donde se desee participar.

El organismo del fútbol mundial precisó que, para ser parte del voluntariado, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como haber cumplido 18 años al momento de enviar la solicitud y contar con la documentación migratoria exigida por el país donde se vaya a desempeñar.