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¿Siendo inmigrante puedes trabajar con la FIFA en el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 abre una oportunidad histórica para inmigrantes residentes en países sede como Estados Unidos, México y Canadá

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 17:16
¿Siendo inmigrante puedes trabajar con la FIFA en el Mundial 2026?

La FIFA abre sus puertas a inmigrantes con documentación vigente para ser parte del voluntariado.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió las puertas de su programa de voluntariado para la Copa Mundial 2026 a personas de cualquier nacionalidad, incluidos inmigrantes residentes en los países sede.

Sin embargo, la condición fundamental es acreditar la documentación migratoria vigente exigida por el país donde se desee participar.

El organismo del fútbol mundial precisó que, para ser parte del voluntariado, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como haber cumplido 18 años al momento de enviar la solicitud y contar con la documentación migratoria exigida por el país donde se vaya a desempeñar.

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Esto significa que un inmigrante con residencia legal, visa de trabajo o permiso vigente en cualquiera de los tres países sede puede aplicar sin restricción alguna por su condición de extranjero.

Por su parte, la FIFA fue enfática en aclarar que no brinda ningún tipo de apoyo en trámites de visa ni en cualquier otro trámite indispensable requerido para participar como voluntario en el país anfitrión.

Además, aclaró que quienes no cuenten con estatus migratorio regular quedan imposibilitados de participar.

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Desde la federación destacaron que el objetivo es reflejar la diversidad cultural de Estados Unidos, Canadá y México, por lo que se alienta la participación de personas de todo el mundo.

Asimismo, se aclaró que el voluntariado no es remunerado, pero incluye uniforme oficial, alimentación durante los turnos y certificados que acrediten oficialmente la participación.


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Redacción web
Scarleth Rodríguez

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