Donald Trump difunde imagen que lo muestra como "Jesucristo"

Washington, Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó y posteriormente retiró de su plataforma Truth Social una imagen generada mediante inteligencia artificial en la que aparecía representado como “Jesucristo”, lo que constituye el episodio más controversial de una disputa con el papa León XIV que ha escalado en las últimas semanas.

La publicación de la imagen no ocurrió en el vacío. El pontífice presidió recientemente una vigilia por la paz, donde lamentó que el nombre de Dios fuera utilizado en discursos vinculados a conflictos bélicos entre países.

Aunque el Papa se abstuvo de mencionar directamente al presidente Trump, el mensaje se generalizó y sus palabras fueron interpretadas como una respuesta a la postura de la administración del presidente de los Estados Unidos en medio de los conflictos armados internacionales.

La tensión entre ambos líderes creció hasta el punto de que el mandatario arremetió públicamente contra el papa León XIV, acusándolo de tener posturas débiles en materia de seguridad y política exterior.