Donald Trump difunde imagen que lo muestra como "Jesucristo"

Washington, Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó y posteriormente retiró de su plataforma Truth Social una imagen generada mediante inteligencia artificial en la que aparecía representado como “Jesucristo”, lo que constituye el episodio más controversial de una disputa con el papa León XIV que ha escalado en las últimas semanas.
La publicación de la imagen no ocurrió en el vacío. El pontífice presidió recientemente una vigilia por la paz, donde lamentó que el nombre de Dios fuera utilizado en discursos vinculados a conflictos bélicos entre países.
Aunque el Papa se abstuvo de mencionar directamente al presidente Trump, el mensaje se generalizó y sus palabras fueron interpretadas como una respuesta a la postura de la administración del presidente de los Estados Unidos en medio de los conflictos armados internacionales.
La tensión entre ambos líderes creció hasta el punto de que el mandatario arremetió públicamente contra el papa León XIV, acusándolo de tener posturas débiles en materia de seguridad y política exterior.
Trump incluyó una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía con una figura similar a la de Jesús. La imagen mostraba al presidente con una túnica blanca, sosteniendo en una mano una esfera luminosa, mientras la otra reposaba sobre la frente de un hombre postrado en una cama de hospital.
La respuesta de la opinión pública fue inmediata y las críticas no se hicieron esperar. Incluso algunos católicos conservadores que han mostrado su apoyo al mandatario afirmaron que no hay excusa que valga para que Trump se ponga en el lugar de Jesús.
La magnitud del rechazo se extendió incluso hacia sectores de su base electoral, lo que orilló al presidente a eliminar la imagen.
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