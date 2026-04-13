FMI y el BM se reúnen en plena incertidumbre por el cierre del estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) comenzaron esta semana sus reuniones de primavera con la complicada tarea de proyectar el futuro inmediato mundial ante el incierto desenlace de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que pasa por una tregua, tras un mes y medio con el estratégico estrecho de Ormuz prácticamente cerrado. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió el pasado jueves que los bancos centrales "deben estar preparados" para subir los tipos de interés y endurecer sus políticas si la guerra contra Irán deriva en importantes presiones inflacionarias, algo que ya parece estar impactando en las cadenas de suministros. Georgieva ya adelantó que las previsiones del Informe de Perspectiva Económicas Mundiales, que se dará a conocer mañana martes rebajará los pronósticos de crecimiento global debido al conflicto en Oriente Medio.

La directora gerente apuntó que antes del estallido de la guerra, el pasado 28 de febrero, la economía global venía de mostrarse muy resistente al embate de la agresiva política comercial estadounidense y que venía respaldada por un el impulso de la fuerte inversión en el sector de la inteligencia artificial (IA), pero el impacto del cierre del estrecho de Ormuz lastrará el PIB mundial irremediablemente. En un comunicado conjunto emitido hoy por el FMI, el BM y la Agencia Internacional de la Energía, los organismos señalaron que "el impacto de la guerra es sustancial, global y muy asimétrico, y afecta de manera desproporcionada a los importadores de energía, en particular a los países de bajos ingresos. El shock ha provocado un aumento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes, lo que también ha generado preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la pérdida de empleos". Georgieva afirmó que la profundidad del impacto macroeconómico de la guerra dependerá de la solidez del aparentemente endeble alto el fuego que acordaron la semana pasada Washington y Teherán, al que ahora se suma la falta de acuerdo tras las 21 horas de negociaciones en Pakistán entre enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, y Teherán, que se saldó sin avances y solo sirvió para que cada bando se enrocara en sus líneas rojas.