Aplazan hasta mayo la audiencia de sentencia de "El Mayo" Zambada en EE UU

Nueva York, Estados Unidos.- La audiencia para la sentencia del narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada que estaba prevista para mañana lunes ha sido aplazada de nuevo, esta vez al mes de mayo, confirmó a EFE su abogado, Frank Pérez.

Los medios Milenio y Univisión reportaron que la sentencia fue pospuesta al 18 de mayo citando fuentes federales, pero actualización de la fecha no consta todavía en el archivo judicial del caso disponible en línea.

La sentencia ya había sido aplazada anteriormente ante las dificultades de la defensa de Zambada para recabar información clave para los documentos que presentará en esa audiencia.