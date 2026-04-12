Retrasos, falta de material y ciudadanos sin sufragar: Perú extiende votaciones hasta el lunes

El acuerdo del pleno del JNE dispuso ampliar el horario de instalación de las mesas de votación hasta el lunes 13 de abril, entre las 7:00 y 14:00 horas, y el sufragio hasta las 18:00 horas (hora local) en aquellas mesas de Lima en las que no llegó el material durante esta jornada, así como en dos ciudades estadounidenses, Orlando y Patterson.