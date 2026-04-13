Filipinas anuncia reducción de impuestos a derivados del petróleo por la crisis energética

Bangkok, Filipinas.- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ordenó este lunes suprimir el impuesto especial sobre el gas licuado de petróleo (GLP) y el queroseno para mitigar el alza de los precios del combustible, provocada por la escasez de suministro energético derivada de la guerra en Oriente Medio.

El anuncio se produce tras el fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad (Pakistán) para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, en la que también participa Israel y que tiene entre sus principales focos de tensión el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.

Marcos aseguró que la orden reducirá los precios de estos derivados del petróleo de inmediato y que su Gobierno debatirá el martes posibles ajustes también sobre los impuestos especiales que gravan la gasolina y el diésel, durante una rueda de prensa en el palacio presidencial de Malacañang recogida por la Agencia Filipina de Noticias.