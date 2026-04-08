Bolsas europeas suben 4 % tras acuerdo entre EE.UU. e Irán y caída precio del petróleo

Madrid, España.- Las bolsas europeas suben alrededor del 4 % por la caída del precio del petróleo el 14 % tras el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán y por el compromiso de este país de abrir el estrecho de Ormuz. Así, a las 12.08 horas (10.08 GMT), destacaba la subida del 4,6 % del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución de las empresas con mayor capitalización de la zona euro, mientras que Fráncfort avanzaba el 4,29 %; París el 4,25 %; Milán el 3,65 %, Madrid el 3,56 % y Londres el 2,51 %. Las bolsas europeas abrían la sesión con subidas superiores al 5 % en algunos casos por la nueva tregua, a la que se adhería Israel, aunque continuará atacando El Líbano, y tras asegurar Irán que permitirá el "paso seguro" por Ormuz durante esas dos semanas y mientras se negocia la paz.

Este nuevo escenario favorecía el abaratamiento del petróleo, que en el caso del barril de brent, que bajaba a esta hora el 13,88 % y se negociaba a 94,1 dólares (llegó a bajar al mínimo de 91,94 dólares, el 15,86 % respecto al cierre de ayer en 109,27 dólares). El crudo West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, perdía el 15,97 %, hasta 94,91 dólares. El gas natural en el mercado de Países Bajos se depreciaba el 8,59 %, hasta 45,75 euros el megavatio hora. En la apertura marcó el mínimo en 42,8 euros (50,044 ayer al cierre) Las plazas asiáticas ya habían recogido las buenas nuevas esta mañana y acababan la jornada con subidas notables: Seúl avanzó el 6,87 %; Tokio el 5,39 %; Taiwán el 4,61 %; Hong Kong el 3,09 % (había caído la actividad manufacturera en marzo) y Shanghái el 2,69 %. Nueva Zelanda mantuvo los tipos de interés en el 2,25 % y La India en el 5,25 %. Luego se conocería que las ventas minoristas cayeron el 0,2 % en la zona euro (la tasa interanual bajaba del 2,1 % de enero al 1,7 %).