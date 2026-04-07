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Estrecho de Ormuz: tensión geopolítica y alza del petróleo a nivel mundial

El Estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, concentra el 20% del petróleo mundial. Tras restricciones de Irán, el paso estratégico genera aumento en los precios del crudo, tensión geopolítica y riesgos para el comercio y la economía global

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 14:37
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