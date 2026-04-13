Las críticas de Trump al papa indignan a la comunidad católica y a políticos en EE UU

Washington, Estados Unidos.- Las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el papa León XIV provocaron este lunes una ola de indignación entre la comunidad católica y parte de la política de EE.UU. "Me apena que el presidente haya elegido escribir palabras tan despectivas sobre el Santo Padre. El papa León no es su rival; ni ​​tampoco es el papa un político. Él es el Vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y para el cuidado de las almas", escribió en un comunicado el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., el arzobispo Paul Coakley. Como él, otros miembros de la iglesia católica denunciaron las declaraciones de Trump, quien aseguró el domingo que el pontífice es un hombre "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior", aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela.

El sacerdote jesuita y escritor estadounidense, James Martin, escribió en redes sociales: "Dudo que el papa pierda el sueño por esto, antes de iniciar su peregrinación a África. Pero el resto de nosotros sí deberíamos perderlo. Porque esto es desquiciado, falto de caridad y anticristiano. ¿Acaso no tiene fondo esta miseria moral?". También figuras de la política nacional, como la excongresista republicana y exaliada del presidente, Marjorie Taylor Greene, han condenado sus palabras. "Denuncio completamente esto y estoy orando en contra de ello", publicó Greene en X. Trump, en un largo mensaje en su red Truth Social, instó al pontífice a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque, aseguró, "está perjudicando a la Iglesia católica". Tras estas declaraciones Trump publicó en la noche del domingo una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.