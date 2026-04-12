Cierran centros de votación en Perú e inicia escrutinio que se prevé largo y lento

Lima, Perú.- Más de 10.000 centros de votación de las elecciones generales de Perú cerraron este domingo tras una larga jornada de diez horas pese a los reclamos de algunos candidatos de ampliar el horario para los electores hasta el lunes, debido a los grandes retrasos en Lima para instalar mesas en varios locales por falta de material electoral.

La jornada electoral culminó a las 18:00 hora local (23:00 GMT), una hora más tarde de lo inicialmente programado, después de que las autoridades electorales extendieran el horario debido a los problemas suscitados, que generaron muchas quejas en la capital peruana dado que algunos locales abrieron con un retraso de cinco horas.

De acuerdo al reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, se lograron instalar finalmente el 99,8 % de las mesas electorales, mientras que 15 centros de votación en Lima, con 211 mesas en su interior que no pudieron instalarse, lo que dejó sin la posibilidad de votar a 63.300 electores.