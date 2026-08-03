Expresidente Juan Orlando Hernández acude a declarar ante juez por caso Pandora II

Tegucigalpa, Honduras.-Un juez de Criminalidad Organizada de Tegucigalpa tomará este lunes -03 de agosto- la primera declaración al expresidente Juan Orlando Hernández por un caso de presunto fraude y lavado de activos, luego de que el magistrado de la causa se declarara sin competencia, una decisión apelada por la defensa. La audiencia de declaración de imputado de Hernández está programada para las 9:00 de la mañana y se desarrollará en la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa por "motivos de espacios físicos", dijo el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, en un mensaje. Esa sala se encuentra en el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

La diligencia se mantiene en la fecha establecida inicialmente tras la recepción del expediente, aunque Silva no precisó si el magistrado de la Corte Suprema asignado originalmente al caso ya resolvió el recurso de reposición interpuesto por la defensa del exgobernante para mantener el proceso bajo la jurisdicción del máximo tribunal. El pasado jueves, el juez natural del caso, conocido como Pandora II, se declaró sin competencia al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario en funciones que justifique la jurisdicción de la Corte Suprema, decisión que la defensa impugnó un día después. El portavoz del Poder Judicial explicó el viernes pasado que el recurso de reposición de la Defensa busca que la causa contra Hernández, abierta en 2023 por la Fiscalía, permanezca en la Corte Suprema y no sea remitida a la jurisdicción ordinaria de Criminalidad Organizada. La legislación hondureña establece que el Supremo es el órgano competente para juzgar a altos funcionarios y a los diputados, cargo este último que Hernández ostentaba durante los hechos investigados.