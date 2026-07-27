Mike Vigil advierte que Juan Orlando Hernández aún podría influir en la política del país

Tegucigalpa, Honduras.- El retorno de Juan Orlando Hernández sigue generando opiniones a nivel nacional e internacional. Según el análisis del exjefe de operaciones de la DEA, Mike Vigil, el exmandatario podría influir en la política nacional a través de personas que ocupan cargos en el Congreso y el sistema de justicia. Durante su intervención el exfuncionario estadounidense consideró improbable que Hernández obtenga un puesto directo en el mandato de Nasry Asfura, pero remarcó que eso no significa que se quede el margen del tablero político.

"Juan Orlando Hernández ahora que regresa a Honduras, el presidente Asfura no le va a dar algún puesto, no va a tener influencia así directamente en la administración del presidente Asfura, pero hay que recordar que Juan Orlando Hernández tiene a mucha gente de poder que lo va a apoyar", manifestó Vigil horas previas al arribo de JOH a suelo hondureño. "Sí va a tener algún poder político por individuos que son miembros del Congreso, miembros de la justicia, entonces indirectamente sí va a tener poder político", afirmó en su análisis el exjefe de la DEA. Sin embargo, Vigil se extendió un poco más en el panorama, planteando un escenario encaminado hacia las próximas elecciones. Dijo creer que Hernández intentará impulsar una candidatura presidencial para su esposa, Ana García. "Yo creo que él va a tratar de manipular eso, a través de su esposa como candidata presidencial". Para ilustrar lo anterior, el exagente de la DEA realizó un paralelismo con el gobierno pasado de Libre. "Lo va a hacer como Mel Zelaya, que su esposa Xiomara Castro era la presidenta, pero quién hacía las decisiones sino Mel Zelaya", agregó.

Llegada de JOH a Honduras