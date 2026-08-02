"Didadpol no investiga delitos, pero remite al MP cuando lo considera posible"

<b>¿Cuántas investigaciones propias han realizado por año?</b>La Didadpol inicia sus investigaciones por denuncias ciudadanas, informes de la Policía Nacional u otros órganos estatales (MP, Poder judicial, Conadeh) o de oficio.<b>¿Qué resultados han tenido?</b>Reitero, no se trata de un evento puntual, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/policias-abusos-allanamientos-ilegales-estructuras-criminales-KM30875917" target="_blank">sino de un proceso constante y permanente, así como se realizan los procesos disciplinarios diarios con consecuencias sancionatorias</a> y la eventual salida de funcionarios policiales por su mal actuar, así anualmente ingresan nuevos policías cada año, por lo que este proceso no puede considerarse único o de una sola vez, sino de control, vigilancia o evaluación permanente y continuo. <b>Algunos críticos aseguran que le faltan dientes a la Didadpol. ¿Cree que hacen falta reformas?</b>Didadpol necesita fortalecer sus capacidades, llámese mayor personal, equipo, logística, presencia nacional, reformas legislativas siempre y cuando cuente con los recursos necesarios y la voluntad política. De poco a poco se ha avanzado, para este año se pretende dar apertura a las oficinas regionales de Santa Rosa de Copán y La Ceiba, además del inicio de su propio Centro de Control de Confianza, lo cual se ha venido solicitando desde el año 2022, pero para este año 2026 se logrará dar estos primeros pasos.