"Didadpol no investiga delitos, pero remite al MP cuando lo considera posible"

La directora de Asuntos Disciplinarios Policiales indicó que a diario se remiten recomendaciones al secretario de Seguridad para su respectiva aplicación

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 22:50
Didadpol no investiga delitos, pero remite al MP cuando lo considera posible

Silvia Marcela Amaya Escoto, directora de la Didadpol, afirmó que las sanciones contra policías van desde la suspensión hasta el despido.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La titular de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), Silvia Marcela Amaya Escoto, explicó que la institución no investiga delitos, pero está obligada a remitir los casos al Ministerio Público (MP) cuando advierta la posible comisión de uno.

Al mismo tiempo reconoció que la institución necesita fortalecer sus capacidades, como mayor personal, equipo, logística, presencia a nivel nacional y reformas legislativas, siempre y cuando el Estado cuente con los recursos necesarios y la voluntad política.

A continuación la entrevista:

¿Cómo ha avanzado la depuración policial?

La Didadpol es un ente investigativo de faltas administrativas disciplinarias de la función policial, no conoce delitos, pero tiene la obligación de remitir al Ministerio Público (MP) cuando considere la posible comisión de alguno, o al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de acuerdo a su competencia.

La tarea de esta institución es diaria y constante, recibe denuncias, investiga, celebra audiencias de descargo y emite recomendaciones diariamente al secretario de Seguridad para la aplicación respectiva, siendo un proceso constante que descansa sobre los principios de legalidad, debido proceso y objetividad.

Según datos de Seguridad, entre 2018 y 2026 fueron sancionados 10,752 elementos, ¿qué tipo de faltas cometen los agentes policiales?

Entre faltas graves y muy graves. La recurrencia se ha dado, como muy graves, las actuaciones arbitrarias, no dar cumplimiento a manuales para realizar operaciones, negligencia en el desempeño laboral; y como graves, incumplimiento injustificado de una orden, descuido en el uso de equipo o vehículo, ausencias laborales.

¿Qué tipo de sanciones se aplican?

La Didadpol recomienda la aplicación de sanciones o el archivo del proceso. Las sanciones que puede recomendar, luego de finalizada la investigación, la proporcionalidad o la presencia de atenuantes o agravantes, son: cancelación por despido, suspensión del permiso de salida hasta por 15 días, deducción de salario hasta por 15 días y amonestación por escrito.

En dos décadas promovieron 130 leyes y decretos en seguridad que han sido ineficaces

Por faltas muy graves, Seguridad afirma que despidió a 4,586 funcionarios policiales. ¿Cuáles son esas faltas y qué derechos pierden los agentes al cometerlas?

El catálogo de faltas muy graves está en el artículo 109 de la Ley de la Carrera Policial y 53 del Reglamento Disciplinario aplicable al personal de la Secretaría de Seguridad y miembros de la Policía Nacional; entre ellas y como más recurrentes, se encuentra las actuaciones arbitrarias en la función policial que atente derechos humanos o la dignidad de la persona, la negligencia o descuido en el servicio que perjudique a la ciudadanía o a la institución y el no seguimiento de manuales o procesos.

De acuerdo a la sanción aplicada, se limita el derecho del funcionario policial. Pudiendo ser, los permisos de salida, su salario hasta 15 días, y en caso de despido, es la desvinculación de la institución.

¿Cuántas investigaciones propias han realizado por año?

La Didadpol inicia sus investigaciones por denuncias ciudadanas, informes de la Policía Nacional u otros órganos estatales (MP, Poder judicial, Conadeh) o de oficio.

¿Qué resultados han tenido?

Reitero, no se trata de un evento puntual, sino de un proceso constante y permanente, así como se realizan los procesos disciplinarios diarios con consecuencias sancionatorias y la eventual salida de funcionarios policiales por su mal actuar, así anualmente ingresan nuevos policías cada año, por lo que este proceso no puede considerarse único o de una sola vez, sino de control, vigilancia o evaluación permanente y continuo.

Algunos críticos aseguran que le faltan dientes a la Didadpol. ¿Cree que hacen falta reformas?

Didadpol necesita fortalecer sus capacidades, llámese mayor personal, equipo, logística, presencia nacional, reformas legislativas siempre y cuando cuente con los recursos necesarios y la voluntad política. De poco a poco se ha avanzado, para este año se pretende dar apertura a las oficinas regionales de Santa Rosa de Copán y La Ceiba, además del inicio de su propio Centro de Control de Confianza, lo cual se ha venido solicitando desde el año 2022, pero para este año 2026 se logrará dar estos primeros pasos.

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