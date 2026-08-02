"Didadpol no investiga delitos, pero remite al MP cuando lo considera posible"

Tegucigalpa, Honduras.- La titular de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), Silvia Marcela Amaya Escoto, explicó que la institución no investiga delitos, pero está obligada a remitir los casos al Ministerio Público (MP) cuando advierta la posible comisión de uno.

Al mismo tiempo reconoció que la institución necesita fortalecer sus capacidades, como mayor personal, equipo, logística, presencia a nivel nacional y reformas legislativas, siempre y cuando el Estado cuente con los recursos necesarios y la voluntad política.

A continuación la entrevista:

¿Cómo ha avanzado la depuración policial?

La Didadpol es un ente investigativo de faltas administrativas disciplinarias de la función policial, no conoce delitos, pero tiene la obligación de remitir al Ministerio Público (MP) cuando considere la posible comisión de alguno, o al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de acuerdo a su competencia.

La tarea de esta institución es diaria y constante, recibe denuncias, investiga, celebra audiencias de descargo y emite recomendaciones diariamente al secretario de Seguridad para la aplicación respectiva, siendo un proceso constante que descansa sobre los principios de legalidad, debido proceso y objetividad.

Según datos de Seguridad, entre 2018 y 2026 fueron sancionados 10,752 elementos, ¿qué tipo de faltas cometen los agentes policiales?

Entre faltas graves y muy graves. La recurrencia se ha dado, como muy graves, las actuaciones arbitrarias, no dar cumplimiento a manuales para realizar operaciones, negligencia en el desempeño laboral; y como graves, incumplimiento injustificado de una orden, descuido en el uso de equipo o vehículo, ausencias laborales.

¿Qué tipo de sanciones se aplican?

La Didadpol recomienda la aplicación de sanciones o el archivo del proceso. Las sanciones que puede recomendar, luego de finalizada la investigación, la proporcionalidad o la presencia de atenuantes o agravantes, son: cancelación por despido, suspensión del permiso de salida hasta por 15 días, deducción de salario hasta por 15 días y amonestación por escrito.