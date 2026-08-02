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Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 3 de agosto en Honduras

¿Su colonia está entre las afectadas? La ENEE informó sobre cortes programados de energía para este lunes 3 de agosto en diferentes zonas

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 11:57
Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 3 de agosto en Honduras

La ENEE anunció cortes de energía eléctrica programados para este lunes 3 de agosto en sectores de Santa Bárbara y San Pedro Sula.

 Foto: EL HERALDO

Teguicgalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó sobre cortes de energía eléctrica programados para este lunes 3 de agosto en diferentes zonas del país, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución.

Las interrupciones del servicio afectarán sectores de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, donde cuadrillas técnicas realizarán labores durante horarios establecidos por la estatal eléctrica.

La ENEE recomienda a los abonados tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el tiempo que permanezca suspendido el suministro eléctrico y estar atentos a los horarios de restablecimiento del servicio.

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Municipios de Santa Bárbara: de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

Col. Vida Nueva, col. Santa Elena, col. Villas Campestre, col. Montelimar, Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, La Laguna Quimistán, Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Correderos, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz Minas, Lear, Green Valley, Ingenio Chumbagua, Envasa 2, Generadora Los Laureles (Cuyagual).

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San Pedro Sula: de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.

Bo. La Guardia (sur-este), El Triángulo, Centro Técnico Hondureño Alemán, Plásticos de Honduras, Laboratorios Francelia, Inmosa, Compañía Hondureña de Mercadeo Agrícola.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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