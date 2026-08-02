Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 3 de agosto en Honduras

Teguicgalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó sobre cortes de energía eléctrica programados para este lunes 3 de agosto en diferentes zonas del país, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución.

Las interrupciones del servicio afectarán sectores de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, donde cuadrillas técnicas realizarán labores durante horarios establecidos por la estatal eléctrica.

La ENEE recomienda a los abonados tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el tiempo que permanezca suspendido el suministro eléctrico y estar atentos a los horarios de restablecimiento del servicio.