Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 26 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este domingo 26 de julio se programaron cortes de energía eléctrica únicamente para un municipio del departamento de Cortés, según lo dio a conocer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Aunque solo un municipio será afectado, son varias las colonias y barrios que fueron incluidos en la programación y que permanecerán sin el servicio durante varias horas.
Los cortes están programados para diferentes sectores de San Pedro Sula. Para algunos lugares la suspensión del servicio será de 8:30 am a 2:30 pm; sin embargo, en otros puntos será más prolongada, extendiéndose desde las 8:30 am hasta las 5:30 pm.
La ENEE detalló los sectores que serán afectados por las interrupciones programadas, por lo que los ciudadanos deberán tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio eléctrico.
Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar precauciones, proteger sus equipos eléctricos y realizar con anticipación las actividades que requieran el uso de energía antes de los horarios establecidos para los cortes.
San Pedro Sula de 8:30 am a 2:30 pm
Col. Los Ángeles, col. La Sabana, colonias Satélite (I, II, III, IV y V etapa), col. Júpiter, col. San Jorge de Sula, col. San Carlos de Sula (norte), col. San José de Sula (este), col. Saturno, col. Villeda Morales, col. El Edén, col. Sandoval Sorto, El Sauce, col. Perpetuo Socorro, col. Reparto Lempira, Instituto José Trinidad Reyes, Ministerio La Cosecha, sede Club Marathón, estadio Yankel Rosenthal.
San Juan, Lomas de San Juan I y II etapa, res. Santa Isabel I, II y III etapa, Constructora William & Molina (Duracreto), La Despensa Familiar, Santa Martha, Santa Clara, col. El Porvenir, col. Indiana, col. El Edén, col. Lomas de Raquel, Lomas del Carmen, col. Luis García Bustamante, res. Toledo, Los Naranjos, La Alameda, res. Villas Paraíso etapa I y II, res. Mallorca, supermercado La Fuente.
San Pedro Sula de 8:30 am a 5:30 pm
Bo. Santa Anita, bo. Santa Ana, bo. San Fernando (oeste), col. Ruiz (este), YKK Honduras, Acosa, Diunsa Super Store, Pizza Hut, Popeyes, T.G.I. Fridays, Little Caesar, Supermercado La Colonia, salida a La Lima, bo. Barandillas (sur), col. Smith (sur), col. Alameda, bo. San Fernando (norte), col. Ruiz, col. Geisha, col. Universal, res. La Florida, Parque Industrial El Barón, Hospital y Clínica del Ojo, colonia Odilón Ayestas, anexo La Florida, Seaboard Marine, col. El Limonar, col. Carmen Inva, col. Villas del Carmen, col. Reparto del Carmen, col. Nueva Esperanza, col. Miguel Ángel Pavón Inva, anexo Florida, col. Fernández Guzmán, col. Tepeaca, col. Aurora, Alucom, Megaplaza, Industrias Panavisión, Clínica Periférica IHSS (Tepeaca), La Libertad, col. Goybi Inva, anexo Florida, col. Hermosa Providencia, col. Santa Rosa, col. San Pedro, col. San Carlos de Sula, col. San José de Sula, col. Centroamérica, Industrias Chamer, Maderas Noriega.
Col. Hermosa Providencia, col. Santa Rosa, col. San Pedro, col. San Carlos de Sula, col. San José de Sula, col. Centroamérica, Industrias Chamer, Maderas Noriega, col. Universal (norte), Hospital del Ojo, Arenales, col. Alabama, aldea Cablotales, aldea Altamizales, col. San Vicente de Paúl I y II, col. Leonardo Callejas, col. Jesús R. González, col. Filadelfia, col. La Pedroza, Villa Norma, Cemcol, Alimentos Dixie, Embutidos El Jaral, Parque Arqueológico Currusté.