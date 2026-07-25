Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 26 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este domingo 26 de julio se programaron cortes de energía eléctrica únicamente para un municipio del departamento de Cortés, según lo dio a conocer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Aunque solo un municipio será afectado, son varias las colonias y barrios que fueron incluidos en la programación y que permanecerán sin el servicio durante varias horas.

Los cortes están programados para diferentes sectores de San Pedro Sula. Para algunos lugares la suspensión del servicio será de 8:30 am a 2:30 pm; sin embargo, en otros puntos será más prolongada, extendiéndose desde las 8:30 am hasta las 5:30 pm.