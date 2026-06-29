¿En qué departamentos del país no habrá luz este martes 30 de junio?

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés deberán prepararse para nuevas interrupciones en el suministro eléctrico este martes 30 de junio, luego de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciara trabajos programados en diferentes circuitos de distribución.
De acuerdo con la programación oficial, las suspensiones temporales forman parte de las labores de mantenimiento que se realizan periódicamente para fortalecer la red eléctrica y garantizar la estabilidad del servicio en las zonas intervenidas.
Las interrupciones afectarán comunidades rurales, barrios residenciales, sectores comerciales, industrias y empresas privadas, por lo que la estatal recomendó a la población tomar las medidas preventivas necesarias.
En algunos sectores, los trabajos se extenderán por más de seis horas, impactando las actividades cotidianas de miles de usuarios en ambos departamentos.
Cortes de energía programados:
Santa Bárbara (8:30 AM - 2:30 PM)
San José de Colinas, San Miguel de Las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchía, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, San Francisco del Carrizal, Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, San Luis, Ilama, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas y Piedras Azules.
San Pedro Sula, Cortés (8:30 AM - 3:50 PM)
Barrio Las Palmas.
San Pedro Sula, Cortés (8:45 AM - 2:45 PM)
Lacthosa, Quintas San Rafael, colonia Jardines del Valle I, II y III, colonia Hernández Morel.
Colonia Los Laureles, colonia Country, colonia Universidad, Mall Galerías del Valle y supermercado Walmart.