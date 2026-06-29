¿En qué departamentos del país no habrá luz este martes 30 de junio?

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés deberán prepararse para nuevas interrupciones en el suministro eléctrico este martes 30 de junio, luego de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciara trabajos programados en diferentes circuitos de distribución.

De acuerdo con la programación oficial, las suspensiones temporales forman parte de las labores de mantenimiento que se realizan periódicamente para fortalecer la red eléctrica y garantizar la estabilidad del servicio en las zonas intervenidas.

Las interrupciones afectarán comunidades rurales, barrios residenciales, sectores comerciales, industrias y empresas privadas, por lo que la estatal recomendó a la población tomar las medidas preventivas necesarias.